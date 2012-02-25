صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چگونه می‌توان از اشتباهات ناشی از یکسان بودن نام‌خانوادگی برخی کاندیداها به هنگام شمارش آراء جلوگیری کرد، گفت: رای‌دهندگان حتما باید اسم کوچک کاندیداها را بنویسند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در پاسخ به اینکه "آیا آرایی که بدون قید اسم کوچک کاندیدا فقط نام‌خانوادگی کاندیدا در آنها قید شده و نام‌خانوادگی قید شده در تعرفه رأی بر روی چند کاندیدا قرار دارد باطل می‌شوند؟" گفت: خیر، این آراء باطل نیستند بلکه این آراء بین هم فامیلی‌های یکسان تقسیم می‌شوند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر در یک حوزه انتخابیه، نام‌خانوادگی 8 کاندیدا "احمدی" باشد و یک رأی‌دهنده بدون قید نام کوچک فقط نام‌خانوادگی احمدی را در تعرفه رأی بنویسد، این رأی بین همه کاندیداهای آن حوزه انتخابیه که نام‌خانوادگی‌شان احمدی است تقسیم می‌شود.

به گزارش مهر، از میان نامزدهای انتخابات مجلس نهم از حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر حدود 100 نفر با 36 عنوان نام‌خانوادگی مشابه با هم رقابت می‌کنند.

بیشترین تشابه در نام‌های خانوادگی نامزدهای مجلس به فامیلی‌های احمدی، جعفری، حسینی و محمدی رسیده است. نام‌خانوادگی 8 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس نهم در پایتخت "احمدی"، 5 نفر "جعفری"، 5 نفر "حسینی" و 5 نفر "محمدی" است. تعدادی از کاندیداهای سرشناس پایتخت از جمله احمد توکلی ، محمد نبی حبیبی ، علیرضا مرندی ، لاله افتخاری و محمد سلیمانی نیز در میان کاندیداها هم فامیلی دارند.

ابراهیمی، اسدی، اسمعیلی، افتخاری، اکبری، سجادی، سلیمانی، باقری، بختیار، بهمنی، توکلی، جولایی، حبیبی، حسن‌زاده، شهریاری، فولادی، قادری، قاسمی، کرمی، کوثری، گودرزی، لطفی، محبی، مرندی، صفری، عزیزی، موسوی، مهدوی، ملاصالحی، ملکی، هاشمی و یوسفی از دیگر فامیلی‌های مشترک کاندیداهای انتخابات مجلس در پایتخت هستند.

بر طبق این گزارش، در حوزه‌های انتخابیه کوچک که تعداد کاندیداها کمتر از حوزه های بزرگ هستند و رأی‌دهندگان فقط می‌توانند به یک یا دو نفر رأی دهند، وجود کاندیداهای هم‌فامیلی به موضوعی تبدیل می‌شود که می‌تواند شانس کاندیدای غیرمشهوری که هم‌فامیل کاندیدای مشهور است را به میزان قابل توجه افزایش دهد.