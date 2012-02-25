به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی این رقابتها شب گذشته در پراگ برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان رقبای خود را شناختند. امروز شنبه در اولین روز مسابقات جودوکاران اوزان سبک به روی تاتامی می روند که ایران نیز دو نماینده دارد.

در شلوغترین وزن این دوره از مسابقات یعنی 66- کیلوگرم 74 جودوکار به روی تاتامی خواهند رفت که وحید بنا دور نخست استراحت دارد و سپس به دیدار برنده مبارزه جودوکاران استونی و بلاروس خواهد رفت. همچنین علی معلومات در وزن 73- کیلوگرم در اولین مبارزه با نماینده ترکیه پیکار می کند. در این وزن 63 جودوکار به روی تاتامی خواهند رفت.

اما فردا یکشنبه در دومین روز این مسابقات چهار جودوکار دیگر کشورمان به مصاف حریفان خود می روند. امیرقاسمی نژاد در وزن 81- کیلوگرم، جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم و امیر ملکی پور به همراه محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم به روی تاتامی خواهند رفت.

چهار جودوکار کشورمان در این مسابقات برای ارتقاء خود در رنکینگ جهانی و کسب امتیاز ورودی المپیک تلاش می کنند.