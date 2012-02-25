گسترش اعتراضات ضد آمریکایی در افغانستان/ 37 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که روز گذشته در جریان تظاهرات ضد آمریکایی در اعتراض به هتک حرمت کتاب مقدس قرآن دستکم 9 نفر از جمله یک پلیس کشته و 28 فرد دیگر از جمله 12 پلیس زخمی شدند.

در این بیانیه آمده که روز گذشته تظاهرات ضد آمریکایی در 13 ولایت افغانستان از جمله کابل برگزار شد.

با وجود عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات کاخ سفید به خاطر اقدام بی شرمانه نظامیان کشورش در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان، افغانی ها همچنان در سراسر این کشور تظاهرات می کنند.

مردم ولایت لغمان، کابل، پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

همچنین معترضان از تلاش برای اشغال پایگاه بگرام که به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در این پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کرده اند، خبر دادند.