  1. بین الملل
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۳

در 13 ولایت رخ داد؛

گسترش اعتراضات ضد آمریکایی در افغانستان/ 37 نفر کشته و زخمی شدند

گسترش اعتراضات ضد آمریکایی در افغانستان/ 37 نفر کشته و زخمی شدند

رسانه های افغانستان از به خشونت کشده شدن تظاهرات ضد آمریکایی و درگیری پلیس و معترضین و کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 28 نفر دیگر در روز گذشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که روز گذشته در جریان تظاهرات ضد آمریکایی در اعتراض به هتک حرمت کتاب مقدس قرآن دستکم 9 نفر از جمله یک پلیس کشته و 28 فرد دیگر از جمله 12 پلیس زخمی شدند.

در این بیانیه آمده که روز گذشته تظاهرات ضد آمریکایی در 13 ولایت افغانستان از جمله کابل برگزار شد.

با وجود عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات کاخ سفید به خاطر اقدام بی شرمانه نظامیان کشورش در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان، افغانی ها همچنان در سراسر این کشور تظاهرات می کنند.

مردم ولایت لغمان، کابل، پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

همچنین معترضان از تلاش برای اشغال پایگاه بگرام که به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در این پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کرده اند، خبر دادند.

کد مطلب 1542600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها