کودکی که قربانی تبلیغات انتخابات شد/ خواسته رجوی از منافقین آواره

به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز شنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

مردم، احمدی نژاد را با رهبری می خواهند

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" نوشت: مهدی طائب، رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار در همایش بصیرت افزایی که در شهر بندرعباس برگزار شده بود، تاکید کرد: مردم احمدی نژاد را همراه با مقام معظم رهبری می پذیرند. وی در این همایش و در پاسخ به این سئوال که آیا مردم هنوز احمدی نژاد را قبول دارند یا خیر، گفته: " اکثر خواص، احمدی نژاد را رها کرده اند، اما توده عامه مردم احمدی نژاد را همراه با مقام معظم رهبری می پذیرند و البته وی را بدون ایشان و با مشایی قبول ندارند." طائب سپس به خطرات بی نظیر جریان موهوم انحرافی اشاره کرده و مدعی می شود فتنه 88 هم کار جریان انحرافی بوده و می گوید: " انحرافی ها می خواهند مجلس یا وجود نداشته باشد یا بسیار ضعیف عمل کند این جریان شیطان را قورت داده است!"

دبیر سیاسی 9 دی همچنان بازداشت است!

ایران همچنین در خبری تحت این عنوان و با اشاره به یاداشت درج شده در هفته نامه 9 دی در خصوص لاریجانی و بازداشت دبیر سیاسی این هفته نامه آورده است: محمد سعید ذاکری دبیر سیاسی هفته نامه 9 دی که سه شنبه شب به اتهام اهانت به علی لاریجانی توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بود پس از گذشت 3 روز همچنان در بازداشت به سر می برد! ذاکری که از طلاب ارزشی و حزب اللهی است به خاطر نوشتن یادداشتی تحت عنوان "علی لاریجانی از چه می هراسد؟" بازداشت شده و در حالی که انتظار می رفت حداقل با صدور قرار به صورت موقت آزاد شود همچنان در اختیار دستگاه قضایی است.

اطلاعیه انتخاباتی دفتر رئیس جمهور

روزنامه شرق در ستون "مهم نیست" به اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری درباره انتخابات آینده نوشت: مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس جمهور با صدور اطلاعیه ای هر گونه حمایت دولت و شخص رئیس جمهور از یک یا چند جریان سیاسی خاص در انتخابات مجلس را تکذیب کرد.

لبخند شیرین احمدی نژاد در وین

شرق همچنین در خبری نوشت: موزه عکس چهره های مشهور دنیا در وین در حالی افتتاح شده که در این موزه چهره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با "لبخندی شیرین" به تصویر کشیده شده است. تصویر این چهره مهربان هنگام حضور احمدی نژاد در سازمان ملل از وی گرفته شده است.

دلیل پناهیان برای رای ندادن به علی مطهری

روزنامه ملت ما در ستون "غیر رسمی" به سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در جمع اعضای جبهه پایداری اشاره کرده و نوشته است: حجت الاسلام پناهیان که اخیرا رویکرد خود از جبهه متحد اصولگرایان به سمت جبهه پایداری تغییر داده، در یکی از نشست‌های انتخاباتی جبهه پایداری سخنرانی کرده است. به گزارش رجانیوز، وی گفته است: حجت الاسلام پناهیان بدون نام بردن از علی مطهری با یادآوری یکی از ادعاهای وی و سپس نقد آن، بیان داشت: برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس که از حداقل درایت سیاسی برخوردار نیستند، می گویند که مجلس نباید تابع اشارات رهبری باشد بلکه فقط باید تابع فرامین و حکم حکومتی باشد! در حالیکه مجلسی که چنین باشد، به نقطه امید دشمن تبدیل خواهد شد و امنیت و اقتدار کشور را کاهش خواهد داد. به نماینده اصولگرا می گوییم چرا رسانه بیگانه سخنان تو را پخش می‎ کند، می گوید من نمی‎دانم چرا این‎ کار را می کند! ما باید ببینیم مواضع کدام یک از نامزدها در بی بی سی با اشتیاق پوشش داده می شود و به این افراد رای ندهیم و در مقابل ببینیم دشمنان از مواضع چه کسی برآشفته می شوند، به او رای بدهیم.

اذعان اوباما به مشکلات ناشی از تحریم ایران

ملت ما در خبری نوشت: در حالی که آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران پیش رو بوده است، باراک اوباما اذعان کرد که تنش با ایران عامل افزایش بهای بنزین در آمریکاست که به نارضایتی ها در این کشور دامن زده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به انتقادات جمهوریخواهان به افزایش بهای بنزین عوامل بین المللی و از جمله تنش با ایران را سبب این افزایش دانست. جمهوریخواهان در روزهای اخیر سیاست های اوباما در حوزه انرژی را مورد انتقاد قرار داده اند و این در حالی است که 9 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور زمان باقی مانده است. باراک اوباما در دانشگاه میامی به حامیان خود گفت که تنش با ایران، افزایش تقاضا از سوی چین، هند و اقتصادهای نوظهور از جمله عوامل افزایش بهای بنزین در این کشور است و تاکید کرد: برای این معضل هیچ گونه راه حل فوری وجود ندارد. باراک اوباما اظهار کرد در شرایطی که بازار نفت از ثبات لازم برخوردار نیست عده ای در بازار بورس وال استریت از افزایش بهای نفت سود به جیب می زنند او جمهوریخواهان را متهم کرد که در تلاشند از بالا بودن بهای انرژی سود ببرند و گفت: برخی سیاستمداران این موضوع را فرصتی سیاسی در نظر می گیرند فقط در سیاست است که عده ای از خبرهای بد با اشتیاق استقبال می کنند.

ابلاغ حکم دانشجو بدون امضای هاشمی

ملت ما در خبری تحت این عنوان و با اشاره به حکم ریاست فرهاد دانشجو برای دانشگاه آزاد آورده است: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و الحاق یک تبصره جدید به بند یکی از مواد اساسنامه دانشگاه آزاد از سوی احمدی نژاد به رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد ابلاغ شد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس این شورا به آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد ابلاغ شد که متن کامل این مصوبه به شرح ذیل است. مصوبه الحاق یک تبصره به بند (هـ) ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسه 707 مورخ 25 بهمن ماه سال 90 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می شود: تبصره - رئیس هیئت امنا موظف است پس از تصویب انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب، حکم وی را صادر نماید و در صورتی که در مدت مقرر حکم رئیس دانشگاه از سوی رئیس هیئت امنا صادر نشود حکم مزبور توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی یا با حق تفویض به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ و صادر می شود.

محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

کودکی که قربانی تبلیغات انتخابات شد

تهران امروز در بخش باشگاه سیاسی "چه خبر؟" در خبری به فوت یک کودک هفت ساله در جریان استقبال از یک کاندیدای انتخابات مجلس نهم اشاره کرده و آورده است: یک کودک هفت ساله در جریان تبلیغات انتخاباتی یک کاندیدای مجلس در حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام و بهمئی، جان خود را از دست داد. این حادثه در مراسم استقبال مردم بخش "چاروسا" از کاروان انتخاباتی یک کاندیدا روی داده است. در این حادثه تلخ "ماهان روستایی" کودک هفت ساله روستای "چاه گرگی" توسط ماشین یکی از حامیان این کاندیدا زیر گرفته می شود و در دم جان می سپارد.

85 هزار بسیجی برای تامین امنیت انتخابات

تهران امروز همچنین نوشت: سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفت: برای تامین امنیت انتخابات علاوه بر ماموران انتظامی، 85 هزار نفر از نیروهای بسیج نیز مشارکت دارند. وی با اشاره به اینکه کاندیداها نباید در صورتی که نتیجه انتخابات به نفع آنها نشود، ایجاد بحران کنند، ابراز داشت نیروی انتظامی با افرادی که قصد ایجاد آشوب و بحران داشته باشند، قاطعانه برخورد می کند.

خواسته رجوی از منافقین آواره

روزنامه وطن امروز در بخش "سایه روشن" در خبری تحت این عنوان نوشته است: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ستاد اروپایی گروهک نفاق، سرکرده این گروهک تروریستی در پیامی محرمانه برای اعضای ارشد منافقین، تنها راه برون رفت از بحران فعلی را که ارکان این فرقه ضدانسانی را متزلزل کرده جنجال آفرینی و بحران سازی خوانده است. به گزارش "ندای حقیقت" سرکرده منافقین در این پیام با تاکید بر موقعیت حساس کنونی، از مسئولان این گروهک خواسته است تا همه تلاش خود را برای عدم موفقیت طرح جابجایی از اردوگاه اشرف به اردوگاه موقت کروپر به کار گیرند. در این رابطه ارائه تصویری دلهره آور و غیر قابل تحمل از اردوگاه اشرف به اردوگاه موقت کروپر فاز اول سناریویی است که با 3 رویکرد اصلی قرار است کلید زده شود. کاستن از فشار بر اعضا برای تعیین تکلیف و خروج از اردوگاه اشرف، ادامه مدیریت و کنترل بر ادراک و احساسات اعضا و حفظ انسجام و یکپارچگی گروهک 3 رویکرد اصلی درج شده در این پیام سرکرده گروهک نفاق است. بر اساس اطلاعات رسیده از درون پایگاه فرقه تروریستی منافقین، برخی آموزش ها، توجیهات و نشست های ویژه درباره سناریوی یاد شده از مدت ها پیش برای افراد اعزامی و به ویژه برخی عناصر مسئول گروهک،انجام شده است.

نشریه اسرائیلی: خودمان را حفظ کنیم جنگ با ایران پیشکش!

در بخش "خبر ویژه " روزنامه کیهان در خبری می خوانیم: اسرائیلی ها درمقابل حملات احتمالی علیه این رژیم آمادگی دفاعی لازم را ندارند. ‏ نشریه فرانسوی لوپوئن نوشت: بنابر اعلام ارتش اسرائیل دست کم دویست هزار فروند موشک از ‏جمله موشک های ایران، حزب الله و موشک های حماس در غزه اسرائیل را تهدید می کنند. با ‏وجود این تهدیدات هیچ اقدامی برای تجهیز مردم صورت نگرفته است. ‏ لوپوئن ادامه داد: ۴۰ درصد اسرائیلی ها هیچگونه امکانات حفاظتی ندارند و کارخانه ساخت ماسک ‏های ضد گاز به علت فقدان بودجه در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. قرار است کارکنان این ‏کارخانه ماه آینده اخراج شوند. به نوشته این هفته نامه فرانسوی، ۱۷۰هزار اسرائیلی از داشتن سرپناه محروم هستند. ‏ بر اساس نظرسنجی نشریه جروزالم پست، فقط ۴۰ درصد اسرائیلی ها از برنامه هسته ای ایران و ‏مناقشه با فلسطینیان ابراز نگرانی کرده اند. در حالی که ۶۰ درصد اسرائیلی ها از مسائل داخلی -‏اقتصادی، کاهش سطح آموزش و گرانتر شدن زندگی نگران هستند. بیشتر اسرائیلی ها به جنگ فکر ‏نمی کنند.

نفت در مرز 126 دلار

قدس در ستون "جهت اطلاع" به افزایش جهانی قمت نفت اشاره کرده و نوشته است: قمیت نفت در معاملات بازارهای جهانی از مرز 125 دلار در هر بشکه گذشت و در آستانه 126 دلار قرار گرفت؛ گرچه خبرگزاری های دیگر از قیمت 109 دلاری نفت خبر داده اند.

تولید مرغ سبز در 15 استان کشور

قدس همچنین نوشت: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت مرغ سبز (بدون آنتی بیوتیک) در بیش از 15 استان کشور در حال تولید است. اما اینکه قیمت این مرغ سبز چه مقدار با قیمت مرغ 4000 تومانی فاصله دارد، معلوم نیست!

مسئول دولتی زمین های اجاره ای را با نامه جعلی فروخت

در ویژه های خراسان در خبری می خوانیم: شنیده شده یکی از مسئولان دولتی در غرب کشور با جعل نامه، اقدام به فروش 81 هکتار از زمین های در اختیار خود به یک شرکت دولتی کرده و 70 درصد از مبلغ فروش این زمین ها را که بیش از 44 میلیارد ریال برآورد شده است به حساب خود واریز کرده بود که با پیگیری یک نهاد نظارتی، رسیدگی به این پرونده به جریان افتاده است.

3 بانک دولتی از یک نفر رو دست خوردند

خراسان همچنین نوشت: شنیده شده فردی به نام "ع - د" که با تاسیس چندین شرکت توانسته بود بیش از 20 میلیارد تومان وام کم بهره از 3 بانک دولتی اخذ کند، هم اکنون در پرداخت اقساط خود با مشکلات مختلف مواجه شده و هنگامی که مسولان ارشد این بانک ها تصمیم به ضبط وثیقه های وی گرفتند مشخص شده که شعب مربوطه بدون اعتبار سنجی، اخذ مفاصاحساب مالیاتی و سوابق بانکی چنین مبالغ میلیاردی را در اختیار وی قرار داده اند و حتی او چندین فقره چک برگشتی نیز در شعب دیگر این بانک داشته است.