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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۱

پوتین:

غرب درپی تغییر نظام ایران است/ به هر طرحی درباره سوریه پاسخ نمی دهیم

غرب درپی تغییر نظام ایران است/ به هر طرحی درباره سوریه پاسخ نمی دهیم

نخست وزیر روسیه در اظهاراتی صریح کشورهای غربی به تلاش برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری ایتارتاس، "ولادیمیر پوتین" روز گذشته (جمعه) معتقدم برخی در نظر دارند تحت پوشش مبارزه با توسعه تسلیحات کشتار جمعی به اهداف دیگری همچون تغییر نظام در ایران دست پیدا کنند.

وی در بازدید از مرکز پژوهشهای هسته ای ساروف (56 کیلومتری شرق مسکو) تاکید کرد: ما این شک و تردیدها را به همراه داریم و موضعی متفاوت با موضعی که می خواهند آن را در حل موضوع برنامه هسته ای ایران بر ما تحمیل کنند داریم.

نخست وزیر روسیه همچنین با دفاع از موضع اخیر مسکو در شورای امنیت تصریح کرد: فکر می کنم موضع ما درباره سوریه در شورای امنیت این مسئله را به اثبات می رساند که ما آمادگی نداریم به هر مسئله ای پاسخ مثبت بدهیم و امیدوارم شرایط به همین صورت ادامه داشته باشد.

کد مطلب 1542608

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