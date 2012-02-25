اتاق فکر گردشگری در خراسان شمالی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر شنبه در همایش استقبال از نوروز91 با اعلام این خبر گفت: گردشگری و سیر و سفر از مقوله های مورد تاکید دین مبین اسلام و نیازمند توجه جدی و برنامه ریزی صحیح است.

وی افزود: برگزاری تورهای گردشگری در ماندگاری طولانی تر نوروزی در خراسان شمالی و بهره وری بیشتر اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.

شفقت فعالیت در حوزه گردشگری و توریستی استان را نیازمند تلاش فرهنگی بیشتر عنوان کرد وافزود: با برنامه ریزی اصولی و ارائه خدمات با کیفیت می توانیم شاهد پویایی و رشد بیش از پیش صنعت گردشگری استان باشیم.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی نیز در این همایش گفت: دفاتر خدمات مسافربری در خراسان شمالی پس از تدوین ظوابط و دستورالعمل های مربوطه ساماندهی و درجه بندی می شوند.

علی کاظمی افزود: هر کدام از استان های کشور پتانسیل و ویژگی های خاصی در زمینه گردشگری دارند که لازم است در این زمینه بر اساس توانمندی های مختص هر استان، برنامه ریزی جداگانه ای صورت گیرد.

کاظمی گفت: فعالیت های اجرایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی با توجه به توانمندی های استان و رویکرد توسعه پایدار صورت می گیرد.

در ادامه این همایش نمایندگان صنوف دفاتر خدمات مسافربری، هتل داران و سرمایه گذاران بخش گردشگری استان، انتظارات و خواسته های حوزه فعالیتی خود را با استاندار و سایر مسئولین خراسان شمالی در میان گذاشتند.