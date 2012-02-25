  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

شفقت:

اتاق فکر گردشگری در خراسان شمالی راه اندازی می شود

اتاق فکر گردشگری در خراسان شمالی راه اندازی می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: اتاق فکر گردشگری برای ارتقاء سطح بهره وری حوزه گردشگری در خراسان شمالی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر شنبه در همایش استقبال از نوروز91 با اعلام این خبر گفت: گردشگری و سیر و سفر از مقوله های مورد تاکید دین مبین اسلام و نیازمند توجه جدی و برنامه ریزی صحیح است.

وی افزود: برگزاری تورهای گردشگری در ماندگاری طولانی تر نوروزی در خراسان شمالی و بهره وری بیشتر اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.

شفقت فعالیت در حوزه گردشگری و توریستی استان را نیازمند تلاش فرهنگی بیشتر عنوان کرد وافزود: با برنامه ریزی اصولی و ارائه خدمات با کیفیت می توانیم شاهد پویایی و رشد بیش از پیش صنعت گردشگری استان باشیم.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی نیز در این همایش گفت: دفاتر خدمات مسافربری در خراسان شمالی پس از تدوین ظوابط و دستورالعمل های مربوطه ساماندهی و درجه بندی می شوند.

علی کاظمی افزود: هر کدام از استان های کشور پتانسیل و ویژگی های خاصی در زمینه گردشگری دارند که لازم است در این زمینه بر اساس توانمندی های مختص هر استان، برنامه ریزی جداگانه ای صورت گیرد.

کاظمی گفت: فعالیت های اجرایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی با توجه به توانمندی های استان و رویکرد توسعه پایدار صورت می گیرد.

در ادامه این همایش نمایندگان صنوف دفاتر خدمات مسافربری، هتل داران و سرمایه گذاران بخش گردشگری استان، انتظارات و خواسته های حوزه فعالیتی خود را با استاندار و سایر مسئولین خراسان شمالی در میان گذاشتند.

کد مطلب 1542609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها