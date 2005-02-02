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۱۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۳۰

با تصويب نمايندگان،

مجلس از سازمان ملي جوانان تحقيق و تفحص مي كند

در جلسه علني امروز مجلس ، تقاضاي تحقيق و تفحص نمايندگان از سازمان ملي جوانان به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، عفت شريعتي مخبر كميسيون فرهنگي مجلس، با قرائت گزارش اين كميسيون در تصويب  تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان، گفت: در ابتدا از اين سازمان در زمينه  14 مورد  تقاضاي اطلاعات و مدارك لازم كرديم، اما متاسفانه همكاري لازم به عمل نيامد.

شريعتي درجلسه علني امروز افزود: اگر نمايندگان در جهت ايفاي نقش نظارتي خود حركت كنند، موجب تقويت دولت و شفاف سازي مي شود.

وي محورهاي تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان را بدين شرح اعلام كرد:

1- انطباق سياست ها و عملكردهاي سازمان با وظايف مصوب و اهداف ماده 158
2- بررسي كيفيت پژوهش ها
3-بررسي سياست ها، برنامه هاي مركز درباره اوقات فراغت جوانان
4- بررسي قراردادها و تفاهم نامه هاي سازمان
5- بررسي ميزان توانمندي هاي NGO ها و نقش سازمان در ايجاد  NGO ها
6 - اعتبارات تخصيص يافته به  NGO ها
7- رويكرد سازمان در بسط و گسترش  NGO ها
8- بررسي ميزان شايسته گرايي در عزل و نصب ها
9- ميزان توجه به ارزشهاي فرهنگي و اسلامي
10- رويكرد سازمان نسبت به رفع نيازهاي واقعي جوانان
11- توزيع جغرافيايي فعاليت ها، برنامه ها و اعتبارات
12- بررسي كمي و كيفي آثار منتشره و ميزان انطباق با سازوكارهاي مصوب
13- توجه به جايگاه قانوني منشور حقوق ملي جوانان و علت كنار گذاشتن منشور تربيتي
14- ميزان حقوق و مزاياي كاركنا ن سازمان ملي جوانان

در نهايت اين تقاضا به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس رسيد.

کد مطلب 154261

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