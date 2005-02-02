مجلس از سازمان ملي جوانان تحقيق و تفحص مي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، عفت شريعتي مخبر كميسيون فرهنگي مجلس، با قرائت گزارش اين كميسيون در تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان، گفت: در ابتدا از اين سازمان در زمينه 14 مورد تقاضاي اطلاعات و مدارك لازم كرديم، اما متاسفانه همكاري لازم به عمل نيامد.

شريعتي درجلسه علني امروز افزود: اگر نمايندگان در جهت ايفاي نقش نظارتي خود حركت كنند، موجب تقويت دولت و شفاف سازي مي شود.

وي محورهاي تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان را بدين شرح اعلام كرد:

1- انطباق سياست ها و عملكردهاي سازمان با وظايف مصوب و اهداف ماده 158

2- بررسي كيفيت پژوهش ها

3-بررسي سياست ها، برنامه هاي مركز درباره اوقات فراغت جوانان

4- بررسي قراردادها و تفاهم نامه هاي سازمان

5- بررسي ميزان توانمندي هاي NGO ها و نقش سازمان در ايجاد NGO ها

6 - اعتبارات تخصيص يافته به NGO ها

7- رويكرد سازمان در بسط و گسترش NGO ها

8- بررسي ميزان شايسته گرايي در عزل و نصب ها

9- ميزان توجه به ارزشهاي فرهنگي و اسلامي

10- رويكرد سازمان نسبت به رفع نيازهاي واقعي جوانان

11- توزيع جغرافيايي فعاليت ها، برنامه ها و اعتبارات

12- بررسي كمي و كيفي آثار منتشره و ميزان انطباق با سازوكارهاي مصوب

13- توجه به جايگاه قانوني منشور حقوق ملي جوانان و علت كنار گذاشتن منشور تربيتي

14- ميزان حقوق و مزاياي كاركنا ن سازمان ملي جوانان

در نهايت اين تقاضا به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس رسيد.