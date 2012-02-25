اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مسابقات ماده "کراس کانتری" کشور، دوچرخه سواران نهاوندی در سکوی سوم کشور ایستادند.

مسابقات ماده "کراس کانتری" کشور با شرکت هشت تیم به میزبانی قزوین برگزار شد و تیم نهاوند با 280 امتیاز در سکوی سوم ایستاد.

همچنین، تیمهای بیجار با 591 امتیاز و شهرداری قزوین با 339 امتیاز در مکان های دوم و سوم ایستادند.

تیم مقاومت همدان نیز با 216 امتیاز جایگاه چهارم این رقابت ها را به دست آورد.

شمشیرباز همدانی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ کشور شد

مسابقه های شمشیربازی جایزه بزرگ کشور در اسلحه اپه با قهرمانی سامان آزادیان از استان همدان پایان یافت.

پیکارهای اسلحه اپه که با شرکت 73 شمشیرباز از 20 استان سراسر کشور در سالن شمشیربازی شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران آغاز شده بود با قهرمانی سامان آزادیان به پایان رسید.

مهدی علایی از خراسان رضوی دوم شد و علی یعقوبیان از خراسان رضوی و امیر حلفی از استان زنجان به طور مشترک سوم شدند.

به قهرمان این رقابتها در هر اسلحه مبلغ پنج میلیون ریال و نایب قهرمان مبلغ سه میلیون ریال و سوم های مشترک هر اسلحه مبلغ یک میلیون ریال جایزه داده شد.

حضور کاراته کاهای همدان در مسابقات قهرمانی کشور

تیم کاراته استان همدان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی آزاد که در ماهدشت یزد برگزار می شود، اعزام شد.

این تیم 10 نفره به مربیگری علی اصغر گلزاری و سرپرستی علی محمد شعبانی در این مسابقات حاضر می شوند .

نجات کوهنورد مصدوم همدانی از دامنه الوند

کوهنورد 56 ساله همدانی که در نزدیکی پناهگاه میدان میشان بر اثر اسپاسم شدید عضلانی وافت فشار مصدوم شده بود بوسیله بالگرد امداد هوایی جمعیت هلال احمر استان همدان به بیمارستان منتقل شد.

براساس این گزارش کوهنورد 56 ساله همدانی به نام مهدی سماوات که در نزدیکی پناهگاه میدان میشان همدان بر اثر اسپاسم شدید عضلانی و افت فشار مصدوم شده بود، به کمک امداد گران پایگاه امداد کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان همدان به محل پایگاه هلال احمر در میدان میشان منتقل شد.

پس از اعزام بالگرد امداد هوایی استان همدان به محل میدان میشان، مصدوم توسط بالگرد به بیمارستان بعثت همدان اعزام شد.