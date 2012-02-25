به گزارش خبرنگار مهر، 31 استان کشور روز 12 اسفند ماه با حضور بیش از 3200 کاندیدا و 48 میلیون و 288 هزار و 799 نفر واجد رأی دادن در 1000 حوزه اصلی و فرعی و 47 هزار و 665 شعبه اخذ رأی در سراسر کشور شاهد برگزاری سی‌امین انتخابات در جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

پس از تهران، به ترتیب مراکز استان‌های خراسان رضوی، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز، خوزستان و قم شاهد بیشترین تعداد کاندیدا در صحنه رقابت‌های انتخابات مجلس نهم هستند.

انتخابات مجلس نهم در 207 حوزه اصلی برگزار می‌شود. 31 حوزه اصلی که مراکز استان‌ها در آنها حضور دارند شاهد رقابت یک‌هزار و 500 کاندیدای انتخابات مجلس نهم هستند یعنی قریب نیمی از کاندیداها در مراکز استان‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند.

جدول تعداد نامزدهای حاضر در رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم در مراکز استانها