به گزارش خبرنگار مهر، 31 استان کشور روز 12 اسفند ماه با حضور بیش از 3200 کاندیدا و 48 میلیون و 288 هزار و 799 نفر واجد رأی دادن در 1000 حوزه اصلی و فرعی و 47 هزار و 665 شعبه اخذ رأی در سراسر کشور شاهد برگزاری سیامین انتخابات در جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
پس از تهران، به ترتیب مراکز استانهای خراسان رضوی، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز، خوزستان و قم شاهد بیشترین تعداد کاندیدا در صحنه رقابتهای انتخابات مجلس نهم هستند.
انتخابات مجلس نهم در 207 حوزه اصلی برگزار میشود. 31 حوزه اصلی که مراکز استانها در آنها حضور دارند شاهد رقابت یکهزار و 500 کاندیدای انتخابات مجلس نهم هستند یعنی قریب نیمی از کاندیداها در مراکز استانها با یکدیگر رقابت میکنند.
جدول تعداد نامزدهای حاضر در رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم در مراکز استانها
|ردیف
|استان
|مرکز استان
|نام حوزه انتخابیه ای که مرکز استان در آن حضور دارد
|تعداد نامزدها
|1
|آذربایجان شرقی
|تبریز
|تبریز و آذرشهرو اسکو
|78
|2
|آذربایجان غربی
|
ارومیه
|ارومیه
|26
|3
|اردبیل
|اردبیل
|اردبیل، نمین، نیر، سرعین
|29
|4
|اصفهان
|اصفهان
|اصفهان
|79
|5
|البرز
|کرج
|کرج
|62
|6
|ایلام
|ایلام
|ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران و ملکشاهی
|28
|7
|بوشهر
|بوشهر
|بوشهر و گناوه و دیلم
|6
|8
|تهران
|تهران
|تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
|555
|9
|چهارمحال و بختیاری
|شهرکرد
|شهرکرد
|9
|10
|خراسان جنوبی
|بیرجند
|بیرجند و درمیان
|7
|11
|خراسان رضوی
|مشهد
|مشهد و کلات
|129
|12
|خراسان شمالی
|بجنورد
|بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم و گرمه
|12
|13
|خوزستان
|اهواز
|اهواز و باوی
|54
|14
|زنجان
|زنجان
|زنجان و طارم
|21
|15
|سمنان
|سمنان
|سمنان و مهدی شهر
|9
|16
|سیستان و بلوچستان
|زاهدان
|زاهدان
|11
|17
|فارس
|شیراز
|شیراز
|85
|18
|قزوین
|قزوین
|قزوین و آبیک و البرز
|27
|19
|قم
|قم
|قم
|43
|20
|کردستان
|سنندج
|سنندج و دیواندره و کامیاران
|22
|21
|کرمان
|کرمان
|کرمان و راور
|23
|22
|کرمانشاه
|کرمانشاه
|کرمانشاه
|24
|23
|کهگیلویه و بویراحمد
|یاسوج
|کهکیلویه و بهمنی و چرام / بویر احمد و دنا
|21
|24
|گلستان
|گرگان
|گرگان و آق قلا
|25
|25
|گیلان
|رشت
|رشت
|33
|26
|لرستان
|خرمآباد
|خرم آباد و دوره
|30
|27
|مازندران
|ساری
|ساری و میان دورود
|11
|28
|مرکزی
|اراک
|اراک و کمیجان و خنداب
|20
|29
|هرمزگان
|بندرعباس
|بندرعباس و قشم و ابوموسی و حاجی آباد و خمیر
|11
|30
|همدان
|همدان
|همدان و فامنین
|29
|31
|یزد
|یزد
|یزد و صدوق
|19
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