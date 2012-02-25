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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

انتصاب نماینده جدید بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات

حجت الاسلام اسکندری به عنوان نماینده جدید بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات معرفی و حجت الاسلام شریف تودیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات و همچنین نمایندگی سازمان حج و زیارت در عتبات عالیات، با حضور حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، علی لیالی معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت، ابوالفضل محمدعلیخانی سرکنسولگر جمهوری اسلامی ایران در کربلا و همچنین کارکنان آن مجموعه در کربلای معلی برگزار شد.

حجت الاسلام قاضی عسگر با تاکید بر غنیمت شمردن فرصتهای خدمت به مردم گفت: فرصتهایی که در اختیار ما قرار می گیرد به سرعت در حال گذر است و همانطور که در روایات آمده «اغتنم الفرص» باید فرصت ها را غنیمت بشمریم و کار کنیم تا هم نتیجه آن را خودمان ببینیم و هم اجر بیشتری برای خودمان ذخیره کنیم که در فرهنگ دینی ما مسوولیت یک تکلیف الهی است.
 
وی در ادامه افزود: اگر به تکلیفمان به درستی عمل کنیم در پیشگاه خداوند شرمنده نیستیم و اگر خدای ناکرده درست عمل نکنیم هم نسبت به مردم مدیون هستیم و هم در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم. فردای قیامت هم نسبت به خودمان و هم نسبت به زیر مجموعه هایمان سوال می‌شود.
 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر خطای دلبستگی به مسئولیت در دنیا گفت: این سمت ها هیچ کدام ابدی نیست، و چه بسیاری از انسانها هستند که روزگاری دارای یک موقعیت اجتماعی بودند اما پس از مدتی دیگر کسی به آنها توجه نمی کند لذا دل بستن به سمت ها و مسوولیتهای دنیایی یک خطای بزرگ است.
 
وی در ادامه گفت: خوب خدمت کردن یکی از سنتهای پیامبر اعظم(ص) است و در روایتی از ایشان آمده است که «خداوند دوست دارد اگر بنده اش کاری انجام می دهد، آن را محکم و درست انجام دهد» و این یک نکته مدیریتی است که باید به آن توجه شود.
 
نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت در ادامه افزود: آماده شنیدن انتقادات و حل مشکلات هستیم و باید بیش از گذشته برای حل مشکلات زائران تلاش کنیم.
 
حجت الاسلام قاضی عسگر با تشکر از اقدامات انجام گرفته برای زائران عتبات عالیات گفت: خوشبختانه کارهای خوبی انجام گرفته و با تغییراتی که در حال انجام است، سالهای آینده باید عراق را تغییر یافته و در حال پیشترفت و آبادانی مشاهده کنیم.
 
وی افزود: حجت الاسلام حسینی شریف و آقای خانی زحمات طاقت فرسایی را در این سالها داشته اند لذا صمیمانه از آنها تشکر می کنم.
 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به سوابق فرهنگی حجت الاسلام والمسلمین رضا اسکندری، ایشان را به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات معرفی کردند.
کد مطلب 1542629

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