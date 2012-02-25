انتصاب نماینده جدید بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات و همچنین نمایندگی سازمان حج و زیارت در عتبات عالیات، با حضور حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، علی لیالی معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت، ابوالفضل محمدعلیخانی سرکنسولگر جمهوری اسلامی ایران در کربلا و همچنین کارکنان آن مجموعه در کربلای معلی برگزار شد.

حجت الاسلام قاضی عسگر با تاکید بر غنیمت شمردن فرصتهای خدمت به مردم گفت: فرصتهایی که در اختیار ما قرار می گیرد به سرعت در حال گذر است و همانطور که در روایات آمده «اغتنم الفرص» باید فرصت ها را غنیمت بشمریم و کار کنیم تا هم نتیجه آن را خودمان ببینیم و هم اجر بیشتری برای خودمان ذخیره کنیم که در فرهنگ دینی ما مسوولیت یک تکلیف الهی است.

وی در ادامه افزود: اگر به تکلیفمان به درستی عمل کنیم در پیشگاه خداوند شرمنده نیستیم و اگر خدای ناکرده درست عمل نکنیم هم نسبت به مردم مدیون هستیم و هم در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم. فردای قیامت هم نسبت به خودمان و هم نسبت به زیر مجموعه هایمان سوال می‌شود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر خطای دلبستگی به مسئولیت در دنیا گفت: این سمت ها هیچ کدام ابدی نیست، و چه بسیاری از انسانها هستند که روزگاری دارای یک موقعیت اجتماعی بودند اما پس از مدتی دیگر کسی به آنها توجه نمی کند لذا دل بستن به سمت ها و مسوولیتهای دنیایی یک خطای بزرگ است.

وی در ادامه گفت: خوب خدمت کردن یکی از سنتهای پیامبر اعظم(ص) است و در روایتی از ایشان آمده است که «خداوند دوست دارد اگر بنده اش کاری انجام می دهد، آن را محکم و درست انجام دهد» و این یک نکته مدیریتی است که باید به آن توجه شود.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت در ادامه افزود: آماده شنیدن انتقادات و حل مشکلات هستیم و باید بیش از گذشته برای حل مشکلات زائران تلاش کنیم.

حجت الاسلام قاضی عسگر با تشکر از اقدامات انجام گرفته برای زائران عتبات عالیات گفت: خوشبختانه کارهای خوبی انجام گرفته و با تغییراتی که در حال انجام است، سالهای آینده باید عراق را تغییر یافته و در حال پیشترفت و آبادانی مشاهده کنیم.

وی افزود: حجت الاسلام حسینی شریف و آقای خانی زحمات طاقت فرسایی را در این سالها داشته اند لذا صمیمانه از آنها تشکر می کنم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به سوابق فرهنگی حجت الاسلام والمسلمین رضا اسکندری، ایشان را به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات معرفی کردند.