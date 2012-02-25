دیدار با اردن دستاوردهای زیادی برای تیم ملی داشت/ ساختار دفاعی مشکل دارد

بیژن ذوالفقار نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با اردن و همچنین بازی با قطر ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی ما با تیم اردن دستاوردهای زیادی را پیش از بازی با قطر برای تیم ملی داشت، به طوریکه این دستاوردها هم شامل نکات منفی بود و هم مثبت.

وی با بیان اینکه تیم ملی در ساختار دفاعی خود هنوز مشکلاتی دارد، افزود: این مشکلات بویژه درانتقال بازی از حمله به دفاع بیشتر به چشم می آید به طوریکه دو گلی که مقابل تیم اردن دریافت کردیم به دلیل همین نقطه ضعف بود، البته دیده شدن این موضوع مقابل یک تیم متوسط آسیایی نقطه قوتی برای کادر فنی تیم ملی پیش از بازی با قطر محسوب می شود.

کارشناس فوتبال ایران با بیان اینکه سبک بازی تیم ملی اردن با قطر تفاوت زیادی دارد، اظهار داشت: اردن تیمی است مبتنی بر بازی فیزیکی اما قطری ها فوتبال را با تاکتیک و تکنیک بازی می کنند.

وی با بیان اینکه تیم ایران هنوز هم متکی بر چند بازیکن است که اگر آنها نباشند ساختار تیم دگرگون می شود، خاطرنشان کرد: ما برای حضور در مرحله بعد مقدماتی جام جهانی نیاز به بازیهای تدارکاتی با تیمهای قوی تری داریم موضوعی که کی روش همواره برآن تاکید می کند چون در مرحله بعدی با حریفان به مراتب قوی تری مواجه می شویم که جبران بازی مقابل آنها سخت تر است.

ذوالفقار نسب با تاکید بر اینکه خوشبختانه دیدگاه بازیکنان تیم ملی به جریان بازی حرفه ای شده، تاکید کرد: خوشبختانه بازیکنان تیم ملی انگیزه و روحیه حرفه ای را پیدا کرده اند که اگر از حریفان خود در جریان بازی عقب بیفتند تا آخرین لحظه برای جبران نتیجه بازی و حتی شکست تیم حریف همه تلاش خود را می کنند.

وی در خاتمه در خصوص دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی، گفت: تیم ملی فوتبال قطر نمی تواند مشکل خاصی را برای تیم ملی ما بویژه در ورزشگاه آزادی ایجاد کند و آمار بازیهای دو تیم نیز این موضوع را تایید می کند بنابراین فکر می کنم به احتمال خیلی زیاد قطر را در تهران شکست می دهیم.