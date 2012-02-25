به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی "هفت" شب گذشته در حالی روی آنتن رفت که فریدون جیرانی ضمن انتقاد از پخش شبکه سه برای قطع ناگهانی برنامه هفته گذشته، این اقدام را توهین به مخاطبان دانست و از آن‌ها عذرخواهی کرد.

در ادامه برنامه این هفته بحث بر سر راه‌اندازی "سازمان سینمایی" که از برنامه گذشته آغاز شده بود با ارتباط تلفنی علی معلم ادامه پیدا کرد. معلم در این تماس در پاسخ به سوال جیرانی درباره جزئیات سازمان سینمایی تأکید کرد: بنده هم مانند شما اطلاعات بسیار کمی درباره این سازمان دارم و دوستان معاونت تنها اطلاعاتی کلی و مبهم پیرامون این تغییر ساختار اعلام کرده‌اند.

این تهیه‌کننده سینما تصریح کرد: تاریخ انقضا ساختار قدیمی سیاست‌گذاری در سینمای ایران قطعاً فرارسیده اما برای جایگزینی آن باید پیرامون تک‌تک زیر مجموعه‌های معاونت سینمایی مانند بنیاد فارابی و... فکر شود. اما نمی‌دانم چرا این جزئیات اعلام نمی‌شود و اساسا اگر بنده و شما (جیرانی) که سینماگر هستیم قرار نیست در این باره چیزی بدانیم پس چه کسی می‌داند؟

معلم گفت: تصور می‌کنم دوستان معاونت براساس یک ضرورت این تصمیم را گرفته‌اند بخصوص که سینما مإموریت‌های ویژهای دارد که از ابتدا هم نباید محدود به یک معاونت می‌شد. بر همین اساس هم ما از سازمان سینمایی استقبال کردیم اما به رغم این اعلام آمادگی، هیچ مشورتی با ما و دیگر اهالی سینما تا آنجا که اطلاع دارم صورت نگرفت و حاصل شور و مشورت‌هایی هم که بوده به بیرون درز نکرد!

وی تأکید کرد: باید منتظر ماند و دید آیا سازمان سینمایی به شکلی مطلوب در سال آینده اقدامات اجرایی خود را آغاز می‌کند و یا چند سال بعد گروهی دیگر باید برای اصلاح این سازمان وارد میدان شوند!

معلم گفت: من حسن نیت دوستان در زمینه تعجیل در راه‌اندازی سازمان به دلیل بهره‌مندی از ردیف بودجه معین در برنامه سال آینده را درک می‌کنم اما عدم مشورت‌شان را درک نمی‌کنم.

پس از ارائه این توضیحات جیرانی به نگرانی خود در زمینه دولتی شدن سینما در پروسه تشکیل سازمان سینمایی اشاره کرد که این صحبت‌ها با این اظهارات علی معلم همراه شد: تصور من این است که ما همواره برای حل هر موضوع، معضل دیگری را به عنوان راه‌حل در پیش می‌گیریم و از این منظر و با توجه به کیفیت فعالیت اتحادیه تهیه‌کنندگان، نگرانی از روند دولتی شدن سینما جدی است.

وی در پایان به بحث‌های شکل گرفته پیرامون احیا قانون سینما هم اشاره کرد و با غلط دانستن مقایسه مطبوعات و سینما تأکید کرد: همه ما کارمان سینماست و ای کاش دوستان معاونت به گونه‌ای عمل نکنند که بعدها ‌آثار خودشان گرفتار قوانینی شود که امروز خود وضع می‌کنند.

در ادامه برنامه "هفت" شب گذشته فیلم سینمایی "چیزهایی هست که نمی‌دانی" با حضور فردین صاحب‌زمانی کارگردان و هومن بهمنش مدیرفیلمبرداری این فیلم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. صاحب‌زمانی در این بخش با اشاره به روند شکل‌گیری فیلمنامه این فیلم گفت: امروز که شاهد استقبال مردم از فیلم هستم نظرم درباره مخاطب‌شناسی تغییر کرده و فکر می‌کنم این فیلم دیگر یک فیلم مخاطب خاص نیست.

مسعود فراستی در واکنش به این اظهارنظر گفت: البته اگر مخاطب تا جایی با یک فیلم همراه می‌شود نباید به این دام بیافتیم که مخاطب نظرش تغییر کرده‌است که اگر اینگونه شود فیلم بعدی تو مهجورتر از این هم می‌شود. فراستی به اکران نامناسب فیلم هم انتقاد کرد و گفت: برای اولین بار برای پیدا کردن سالنی که این فیلم را اکران کند دچار مشکل شدم.

هومن بهمنش هم در این بخش با تشکر از توجه ویژه برنامه "هفت" در طول جشنواره به سینماگران جوان درخواست کرد در برنامه‌های نقد تلویزیونی توجه بیشتری به موارد فنی و هنرمندان این حوزه‌ها شود. بهمنش تصریح کرد: عوامل فنی زیادی هستند که منتقدان می‌توانند با نقدهایشان به رشد آن‌ها کمک کنند.

حضور حجت‌الاسلام رحیم‌زاده مدیر گروه انقلاب و دفاع مقدس سیما فیلم برای تهیه فیلم سینمایی "روزهای زندگی" و نیز حضور حسین ربانی‌غریبی بعنوان دبیر جشنواره فیلم100 به بهانه برگزاری اختتامیه هشتمین دوره این جشنواره از دیگر بخش‌های "هفت" بود.

داغ‌ترین بخش برنامه شب گذشته "هفت" اما به حضور سیدضیا هاشمی بعنوان رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و رئیس شورای صنفی اکران اختصاص داشت. هاشمی در این بخش در واکنش به این اتهام که "اتحادیه تبدیل به بازوی اجرایی معاونت سینمایی شده ‌است" گفت: این برداشت به اختلافات قدیمی در عرصه تهیه‌کنندگی برمی‌گردد و من می‌توانم غلط بودن آن را اثبات کنم.

هاشمی در همین راستا تأکید کرد: کلیه مسئولیت‌های اکران در سال 90 را ما بعنوان شورای صنفی اکران برعهده داشته‌ایم و دولت اجازه کوچکترین دخالتی در آن نداشته‌است. اینکه برخی دوستان اصرار دارد فیلم اشک‌انگیزشان در نوروز اکران شود و با مخالفت مواجه می‌شوند ما را متهم به عملکرد دولتی می‌کنند در صورتی که اساسا جای چنین فیلمی در اکران نوروز نیست.

در این بخش از برنامه همایون اسعدیان بعنوان رئیس اسبق شورای صنفی اکران روی خط تلفنی برنامه آمد و درباره اظهارات سیدضیا هاشمی گفت: تعیین آرایش اکران اساسا در صلاحیت شورای صنفی اکران نیست و نمی‌دانم چرا آقای هاشمی اصرار دارند نظر خود درباره اکران فیلم‌های طنز در نوروز را به چرخه اکران تحمیل کنند.

اسعدیان که در مقام کارگردان، فیلم "بوسیدن روی ماه" را برای اکران در نوروز91 آماده دارد گفت: در دوره‌ای که ما در شورا بودیم هم چنین مباحثی مطرح شد که آیا اساسا شورای صنفی اکران می‌تواند در زمینه آرایش اکران ورود داشته باشد که این مسئله به کلی رد شد و تصمیم بر این شد که شورا تنها در نقش مشاور حضور داشته باشد و تعیین آرایش اکران برعهده تهیه‌کننده و سینمادار باشد. اما امروز شاهد نشانه‌هایی هستیم که انگار شورای صنفی اکران قصد دخالت در آرایش اکران را دارد.

کارگردان فیلم "طلا و مس" تصریح کرد: مگر سینما، تلویزیون است که برای 14 روی عید برنامه ویژه برای آن تعریف کنیم و فیلم‌های طنز روی پرده بفرستیم!؟ باید به فکر دو ماه بعد از عید که اکران فیلم‌ها ادامه دارد هم باشیم. اسعدیان در ادامه گفت: من هم معتقدم اتحادیه تهیه‌کنندگان تبدیل به بازوی اجرایی معاونت سینمایی شده‌است و وقتی با هماهنگی اداره کل نظارت به تعداد معدودی آثار پروانه نمایش می‌دهد این یعنی تعیین آرایش اکران.

وی با انتقاد از اظهارات یکی از داوران جشنواره فیلم فجر که گفته بود "داوری جشنواره باید پیرو منویات معاونت سینمایی باشد" گفت: با این دیدگاه امروز برای اکران عید تصمیم می‌گیرند، فردا برای تابستان و بعد هم برای کل روزهای سال! این قطعاً به معنای محدود کردن جریان آزاد اکران است.

در ادامه برنامه "هفت" علیرضا رئیسیان و مهدی کرم‌پور هم در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره عملکرد شورای صنفی اکران در دوره فعلی و دوره‌های قبل مورادی را مطرح کردند.

پس از این اظهارات، سیدضیا هاشمی بار دیگر تصریح کرد: عملکرد ما تا به امروز نشان می‌دهد که به هیچ وجه بازوی اجرایی دولت نبوده‌ایم و آنچه انجام داده‌ایم جزو وظایف مسلم صنفی‌مان بوده‌است.

وی تصریح کرد: ما تعیین آرایش اکران را جزو وظایف شورای صنفی اکران می‌دانیم و این اصلاً به معنای دولتی عمل کردن نیست. عده‌ای می‌خواهند با نفوذ و زدوبندهایی که با نهادهای سینمادار دارند فیلم خود را روانه اکران کنند و ما به این دلیل که آن را در راستای منافع فردی می‌دانیم قطعاً با آن مقابله می‌کنیم.

هاشمی گفت: استقلال شورای صنفی اکران در حال حاضر نسبت به 32 سال گذشته بی‌نظیر است و اساسا اجازه دخالت دولت در بحث اکران را نمی‌دهیم.

رئیس شورای صنفی اکران در پایان ضمن تکذیب مجدد فهرست احتمالی اکران نوروزی که در برخی رسانه‌‌ها منتشر شده بود گفت: تا دوشنبه همین هفته تکلیف اکران نوروزی مشخص می‌شود. برای اثبات استقلال شورا هم بگویم که در حال تلاش برای اکران نوروزی یکی از فیلم‌هایی هستیم که از نگاه اداره کل نظارت و ارزشیابی با مشکلاتی مواجه است و سعی داریم این مشکلات را برای اکران نوروزی این فیلم بر طرف کنیم.

برنامه "هفت" شب گذشته در حالی به پایان رسید که بنابر آخرین آمار اعلام شده از نظرسنجی برنامه پیرامون کیفیت اکران نوروزی سینما‌ها 61درصد مخاطبان برنامه به ترکیب متنوع آثار رای داده و 39 درصد به اکران فیلم‌های طنز تمایل داشتند.