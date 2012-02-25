عزم جدی مردم ایلام برای شرکت در انتخابات/ توسعه و تجهیز ناوگان بهداشتی در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، لوح فشرده گردشگری جنگ استان ایلام با هدف معرفی یادمان‌های دوران دفاع مقدس و ظرفیت‌های گردشگری جنگ استان به مسافران نوروزی عرضه می‌شود.



سرپرست اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار داشت: استان ایلام به عنوان یکی از مقاصد گردشگری جنگ به ویژه کاروان‌های راهیان نور می‌تواند یکی از انواع گردشگری را برای علاقه‌مندان برنامه‌ریزی کند که از آن به عنوان گردشگری جنگ و دفاع مقدس یاد می‌کنند.



علی قاسم‌پور افزود: گردشگری جنگ به عنوان یکی از پتانسیل‌های توسعه در استان ایلام دارای جایگاه ویژه‌ای است و شهرستان مهران با توجه به عملیات‌ مختلف و یادمان‌های دفاع مقدس یکی از مراکز پررونق گردشگری جنگ در کشور به شمار می‌آید.



وی تصریح کرد: این استان در مجموع دارای 600 نقطه یادمانی مربوط به دوران دفاع مقدس است که همواره مورد توجه ویژه کاروان‌های راهیان نور و گردشگران مذهبی قرار می‌گیرد.

انتخابات ابزار قدرت مردم در بیان خواسته هاست

اعلایی استاندار ایلام گفت: انتخابات ابزار قدرت مردم و زبان گویای آنان در بیان مسائل و خواسته هاست .

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران سالهاست که کانون توجهات جهانی است و تحرکات اسلام گرایانه و عدالت طلبانه در ملتهای خاورمیانه وحتی ملتهای غربی از تاثیرات این انقلاب راستین و آزاده است .

وی گفت: حضور مردم در انتخابات دشمنان را به ستوه آورده و لرزه بر اندامشان انداخته است انها می دانند که انقلاب ایران یک انقلاب جهانی است و از ظلم و ستم تبعیت پذیر نیست .

اعلایی با بیان اینکه ایران اسلامی در میان ملتهای جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است، افزود: مردم ایران جرات اعتراض به بی عدالتی ها و بابرابریها را به ملتها داده و با ایستادگی در برابر چپاولگران به کسانیکه از ظلم و ستم و جور به تنگ آمده اند آموخت که می توان در برابر زورگویان ایستاد و سرافرازانه زندگی کرد .

این مسئول گفت: انتخابات این دوره از حساسیت بیشتری برخوردار است چرا که دشمنان را عصبانی و سردرگم نموده و آنان را وادار به عکس العمل ساخته است و انعکاس آن را می توان در توطئه چینی های اخیر آنان علیه انقلاب اسلامی و به ویژه انتخابات پیش رو به وضوح دید .

توسعه و تجهیز ناوگان بهداشتی ایلام در نوروز 91

توسعه و تجهیز ناوگان بهداشتی ایلام اعم از آمبولانس و اورژانس هوایی در دستور کار کمیته امداد، نجات و بهداشت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قرار گرفت .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام با اشاره به شیفت‌بندی و افزایش ساعات کار مراکز درمانی استان در این ایام اظهار داشت: تشویق بخش خصوصی مرتبط برای فعالیت در ایام تعطیل و سرویس‌دهی به مسافران در برنامه‌های این کمیته گنجانده شده است .



محمد نورالهی افزود: هماهنگی برای فعالیت داروخانه‌های شبانه‌روزی، بهره‌گیری از طرح سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی، تامین پزشک و پزشک‌یار به ویژه در ایام تعطیل، تهیه و توزیع بروشور، پمفلت و توصیه‌های پزشکی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده ویژه نوروز91 است .



وی با اشاره به افزایش ناوگان نقلیه امداد نجات و پیش‌بینی تجهیزات لازم تصریح کرد: برگزاری مانور امداد نجات در سطح استان و همکاری در اسکان مسافران حادثه‌دیده در دستور کار است .

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام تصریح کرد: هماهنگی با نهادهای نظامی استان برای بهره‌گیری از امکانات و نیروی انسانی آنان در مواقع بحرانی و ضروری انجام خواهد شد .



کمیته امداد، نجات و بهداشت با مسوولیت هلال‌احمر و از اعضایی همچون علوم پزشکی، پلیس راهور، نیروی انتظامی، راه و ترابری و میراث فرهنگی تشکیل شده است .

بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی قیمت پول در اقتصاد کشور را افزایش می دهد

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، بسته جامع و کاملی است که تولید را ساماندهی و قیمت ها پول را افزایش می دهد .

حشمت الله عسگری در نشست کارگروه اقتصاد و تولیدی استان افزود: قیمت پول در اقتصاد ایران واقعی نیست که با اجرای این بسته نظارتی به قیمت واقعی نزدیکتر می شود .

وی اظهار داشت: چون سود سپرده های سرمایه گذاری پایین است، کسی رغبت به سرمایه گذاری در بانکها ندارد به همین دلیل پول در بخش های مختلف سرگردان شده و چالش های مختلفی نظیر افزایش قیمت طلا، ارز و... در کشور به وجود می آید.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم پول به سمت تولید هدایت شود باید قیمت آن واقعی شود .

این مسئول افزود: همچنین با رواج "صکوک" در بانک ها در این بسته حمایتی بانک مرکزی، افراد علاوه بر برخورداری از سود سرمایه گذاری خود از مالکیت بخش سرمایه گذاری شده نیز بهره مند می شوند .

عسگری تصریح کرد: افزایش قیمت سود تسهیلات و سرمایه گذاری در بانک ها مشکلی برای واحدهای تولیدی در کشور ایجاد نمی کند بلکه با این تدبیر نرخ سرمایه گذاری به نرخ تورم نزدیک می شود .

وی افزود: بالا رفتن قیمت ها در کوتاه مدت ممکن است مشکلی ایجاد کند اما در آینده با کنترل خود بازار بدون شک قیمت ها بسیار پایین تر از قیمتهایی است که در چند سال اخیر داشته ایم .

برنامه ها به صورت کارکردی مدیریت شود

معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به ضرورت رفع مشکلات در دهستان بولی تأکید کرد: برنامه ها به صورت کارکردی مدیریت شود .

احمد کرمی در نشست بررسی مسائل و مشکلات دهستان بولی اظهار داشت: وجود ظرفیت های بالقوه در این منطقه، رفع مسائل و مشکلات در بولی را دوچندان کرده است .

وی بیان داشت: در پناه نظام مقدس جمهوری اسلامی، فعالیت ها و اقدامات بسیار مناسبی در بولی انجام گرفته است اما هنوز در برخی موضوعات و بخش ها، توجه بیشتری را می طلبد .

کرمی به مشکلات موجود در بولی اشاره کرد و گفت: از اساسی ترین مشکلات در این منطقه کمبود آب و نحوه تأمین آن است، که باید از سوی مدیران مرتبط در این حوزه مورد توجه و عنایت قرار گیرد .

همچنین در این نشست بخشدار چوار و نمایندگانی از منطقه بولی به ارائه مسائل و راهکارهای موجود در این دهستان پرداختند که از سوی مدیران و مسئولان حاضر در نشست مورد بررسی قرار گرفت .

دهستان بولی با 16 روستا از توابع بخش چوار است.

عزم جدی مردم ایلام برای شرکت در انتخابات ستودنی است

استاندار ایلام گفت: شور و حال شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای دانش آموزای در بین مردم استان، نشان از عزم آنان برای حضوری تاریخی در این آیین سیاسی خواهد بود و این امر ستودنی است .

مجتبی اعلایی افزود: مجریان انتخابات با پرهیز از ورود به دسته بندی های سیاسی، شرایطی را مهیا سازند که مردم در فضایی آرام و منطقی، اصلح ترین کاندیداها را انتخاب کنند .

وی با بیان اینکه حفظ نظام ارجح ترین هدف ها است، اظهار داشت: با انتخابی آگاهانه نمایندگانی را به مجلس شورای اسلامی رهنمون کنیم که در مسیر حفظ نظام و رفع مشکلات مردم گام بردارند.

فرمانداران زمینه های تخلف در انتخابات را از بین ببرند

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت امانتداری در انتخابات گفت: فرمانداران با لحاظ تدابیر مدیریتی لازم، زمینه های تخلف در انتخابات را از بین ببرند .

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در همایش فرمانداران استان افزود: مشارکت بالای مردم و ایجاد فضای سالم انتخابات در جامعه بسیار مهم و حساس خواهد بود .

وی ایجاد فضای رقابتی سالم در انتخابات را ضروری دانست و گفت: باید منافع عمومی بر منافع شخصی و حزبی ترجیح داده شود تا انتخاباتی سالم و پرشور داشته باشیم .

این مسئول اثبات امانتداری را از مهمترین راه های افزایش مشارکت مردم در انتخابات عنوان کرد و اظهار داشت: مردم باید به این باور برسند که مجریان انتخابات با پرهیز از هرگونه سلایق فردی، برنامه های تعیین شده در مسیر اجرای انتخابات را پیاده و عملیاتی می کنند .

وی خطاب به فرمانداران شهرستان های استان تأکید کرد: فرمانداران به عنوان نمایندگان دولت در شهرستان ها، کوچکترین مسائل را مد نظر داشته باشند تا با هیچ گونه کارشکنی در زمان انتخابات مواجه نشویم .