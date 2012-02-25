درباره برنامه اتمی ایران خیال پردازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ "مونیکا فامی" نویسنده این مطلب در ادامه در این روزنامه می نویسد: در اسرائیل بطور جدی در زمینه جنگ پیشگیرانه علیه ایران بحث می شود. ولی حقیقتا برنامه هسته نظامی ایران چگونه است؟ بر خلاف کشورهای مانند کره شمالی و یا پاکستان که امروز به قدرت اتمی تبدیل شده اند، ایران معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا کرده و بازرسان آژانس نیز به همه ساختار های هسته ای این کشور که اعلام شده دسترسی دارد. ایران 15 تاسیسات اتمی و 9 مکانی که مواد هسته ای در آنها مورد استفاده قرار می گیرد را به آژانس معرفی کرده است. این موضوع نیز که از ساختارهای غنی سازی اورانیوم ایران موادی برای ساخت سلاح بیرون رفته باشد تا به امروز ثابت نشده است. با این وجود آژانس در نوامبر سال 2011 این نتیجه گیری را کرده بود که ایران بدنبال سلاح اتمی است. ولی در این گزارش تاکید نشده که آیا ایران موفق به نزدیکی به ساحت سلاح اتمی شده و همچنین ذکر نشده که ایران چه زمانی می تواند سلاح اتمی باشد. ضمنا هیچ سندی هم برای این ادعاها ارائه نگردیده است.



سیمون هرش، نویسنده روزنامه نیویورکر در این باره می گوید: این گزارش یک گزارش سیاسی است. در گزارش ماه نوامبر آژانس همان اتهامات شناخته شده که در زمان ریاست البرادعی در این آژانس همه مورد بررسی قرار گرفته بودند مجددا عنوان شده اند. این درحالیست که البرادعی در زمان استعفای خود طی مصاحبه ای نسبت به این امر که غرب بخواهد خطر از سوی ایران را یک موضوع جدی جلوه داده و آنرا بزرگ کند هشدار داد. وی در ژانویه سال 2011 در برابر خبرنگاران صریحا تاکید نمود که اینها همه جنجال سازی است. ولی این اظهارات نامبرده در آمریکا و اسرائیل اصلا توجهی را بخود جلب نکردند.



هرش تاکید می کند که یوکیا آمانو، درست آنچه را آمریکا می خواهد می گوید. این موضوع را در اسناد محرمانه آمریکا مربوط به سفارت آمریکا در وین که در سایت ویکی لیکس منتشر شده هم به وضوح می توان دید. آمانو با کمک آمریکا به این سمت در این آژانس رسیده است و هرش تاکید می کند آمانو دقیقا همان کاری را خواهد کرد که آمریکا بخواهد.



در ادامه این مطلبی نویسنده به مطلبی از مجله معتبر "سایت" چاپ آلمان اشاره می کند و می نویسد: در 6 دسامبر در این مجله نوشته بود که نیازی به جنگ علیه ایران نیست. علت این امر هم آن بود که 16 سازمان امنیتی آمریکا در تحقیقات خود و آنهم درست در زمانی که بوش بر طبل جنگ می کوبید به این نتیجه رسیده بودند که ایران برنامه هسته نظامی خود را از سال 2003 متوقف کرده است.

سیمون هرش می گوید: در اطلاعات محرمانه آمریکا که کاخ سفید از انتشار آنها خودداری می کند ، با صراحت آمده که "آنها بمب را ندارند". من نمی دانم که این موضوع را باید یک موضوع روانی بخوانم یا نه ولی دقیقا آنها یک فانتزی مانند زمانی که می خواستند به عراق حمله کنند می سازند. این امر نشان می دهد که آنها واقعا درس نگرفته اند.

هرش می گوید: عقاب های پیرامون جرج بوش نیز در سالهای گذشته تلاش زیادی کرده بودند تا در داخل ایران به اطلاعاتی دست پیدا کنند که این موضوع را در اسناد دولت وی می توان مشاهده کرد. براساس این اسناد، در زمان دیک چنی، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، به کرات کارشناسانی به ایران اعزام می شدند که با برخی از گروههای معارض سیاسی همکاری می کردند. در جریان این سفرها، با مدرنترین ابزار از دانشمندان اتمی ایران جاسوسی صورت می گرفت. یک فردی که از این موضوع دقیقا آگاهی دارد، مئیر داگان، رئیس سابق موساد است. وی تاکید نمود که ایران تا سال 2015 به هیچوجه به قدرت اتمی تبدیل نمی شود. قتل دانشمندان اتمی ایران و آلوده ساختن سیستم شمارش کامپیوتری نیروگاه بوشهر به ویروس استاکس نت نیز با احتمال بسیار زیاد به زمان رئیس سابق موساد باز می گردد. داگان برای آنکه برنامه هسته ای ایران را مهار کند روی عملیات مخفی سرمایه گذاری کرده بود. وی حمله نظامی به ایران را یک ایده احمقانه خوانده است.



در پایان این مطلب آمده است: یک حمله پیشگیرانه علیه ایران می تواند قدرت های بزرگ را در تنگنای توجیه و توضیح قرار دهد. گزارش ها درباره اینکه ایران برنامه هسته ای نظامی را دنبال می کند با نگاه از نزدیک به این موضوع، ظاهرا همین طوری از هوا گرفته شده است. آیت الله خامنه ای، رهبر مذهبی ایران در سال 2005 فتوائی صادر نمود که طی آن ساخت و استفاده از سلاح اتمی ممنوع شده است. آیت الله خامنه ای بعدها نیز به کرات بر نظر مذهبی خود تاکید کرده است. علیرغم سالها عملیات سری از سوی آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها و علیرغم نظارت های ماهواره ای و دیگر تدابیر، هیچ سندی دال بر برنامه هسته نظامی ایران پیدا نشده است.