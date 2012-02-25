کنترل تعزیراتی مسکن فقط یک طرح بود/ تغییر تابلوهای مشاوران املاک

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر درباره وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار داشت: بازار مسکن فعلا روند طبیعی خود را دارد و افزایش جهشی قیمت نداشته است و احتمال اینکه در سال آینده هم همین روند را داشته باشد، وجود دارد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک بابیان اینکه درحال حاضر خرید و فروش مسکن راکد است، گفت: در حال حاضر افزایش قیمت غیر متعارفی در بازار مسکن وجود نداشته است اما اینکه سال آینده چه اتفاقاتی در حوزه مسکن رخ می دهد، قابل پیش بینی نیست.

وی درباره افزایش اجاره بها از سوی برخی از مالکان، اظهار داشت: در حال حاضر که فصل اجاره و نقل و انتقال نیست، ضمن آنکه ما هم نمی توانیم برای این امر کاری انجام دهیم.

قلی خسروی درخصوص طرح تعزیراتی اجاره بها که از سوی سازمان تعزیرات اجرایی شده بود، گفت: این فقط یک طرح بود که در یک مدت کوتاه اجرایی شد و پس از آن هم دیگر به اجرا در نیامد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از اجرای برخی تغییرات در سطح بنگاه های املاک خبر داد و افزود: از سال آینده قصد داریم تا تمام تابلوهای مشاوران املاک را به نام شخص تغییر دهیم؛ به این معنا که دیگر نامهایی غیر از اسامی افراد بر تابلوهای آنها نوشته نمی‌شود.

وی این اقدام را در جهت یکنواخت شدن بنگاههای املاک عنوان کرد و گفت: با این روش از ایجاد برخی از مشکلات جلوگیری می‌شود و تمامی مشاوران املاک هم ملزم به اجرای این طرح هستند.