توکلی خواستاراستعفای وزیران اقتصادی شد/نگرانی شدید نادران از فاز دوم یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی، الیاس نادران و حسین نجابت نمایندگان تهران و از اعضای فهرست جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات مجلس نهم، عصر روز جمعه در جلسه پرسش و پاسخ به تعدادی از سئوالات مردم حاضر در نشست انتخاباتی خودپاسخ دادند.



بر اساس این گزارش، احمد توکلی در پاسخ به سئوالی درباره دلیل وقوع بحران در بازار طلا و ارز گفت: زمانی که تحریم ها موجب شد صدور ال سی از سوی بانک‌های ایران بی اعتبار شود، کار در بازار سخت شد. وقتی ال سی پذیرفته نشود پولی هم خارج نمی شود، جنسی هم وارد نمی شود و هر چه تعداد بانک های تحریم شده بیشتر شود کار هم سخت تر می شود. در این شرایط ما مانند فرد پولداری هستیم که دسترسی به پولش ندارد.

تحریم ها بی اثر نیست اما اثر دلخواه دشمنان را ندارد

وی ادامه داد: در این شرایط ریسک کار بالا می رود و هزینه پول افزایش می یابد. بنابراین اینچنین نیست که تحریم ها اثر ندارد بلکه اثری که آنها می خواهند و قصد دارند ما را گیج و فلج کنند که دستمان را بالا ببریم و تسلیم شویم، ندارد.



رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی واردات کم، وضعیت سرمایه گذاری نامناسب، قیمت ارز بالا، جابه جایی ارز مشکل می شود و تقاضا برای دلالی ارز افزایش می یابد. وقتی مردم به مسئولان اقتصادی بی اعتماد می شوند از طرف پول بد، فرار و به سوی پول خوب می روند. هر چه این بی اعتمادی بیشتر باشد این وضعیت تشدید می شود.



توکلی، ضعف مدیریت و سوء تدبیر و عدم تحرک دولت در بازار سکه و ارز را مهمترین علل وجود مشکلات در این زمینه خواند و گفت: افزایش سود بانکی 18 روز قبل از مدیریت بازار ارز و طلا از سوی دولت مصوب شده بود. سئوال ما در مجلس از مسئولان اقتصادی دولت این بود که چرا دیر عمل کردند.

واکنش های نامناسب دولت در بازار ارز مسئله را تشدید کرد



الیاس نادران نیز درباره این موضوع گفت: تحریم ها از قبل هم وجود داشته و شاید خیلی موضوع جدیدی نبود اما سوء مدیریت ها و نحوه توزیع پول در جامعه که بخشی از آن از طریق توزیع یارانه ها بود، وضعیت را نابسامان کرد. دشمنان جنگ روانی مختصری راه انداختند که بانک مرکزی را تحریم می کنیم و بر اساس آن فشارهای اقتصادی داخل هم فعال شد در این شرایط مقامات پولی و ارزی کشور باید بلافاصله واکنش عملی اعتماد زا انجام می دادند اما متاسفانه به جای واکنش های مثبت اعتمادزا، واکنش های نامناسب اتخاذ شد و مسئله را تشدید کرد.



وی ادامه داد: از جمله این مسائل غیبت دولت در بازار به مدت طولانی و انجام مصاحبه های تحریک کننده بود و باعث شد فراز و فرودهای دامنه داری در بازار ارز به وجود آید. دولت امکان مدیریت بازار را داشت، اعتراض ما به دولت در مجلس این بود که اگر تدبیری در امور اقتصادی کشور باشد می توان بر این فشارها غلبه کرد کما اینکه در 30 سال گذشته این اتفاقات افتاد اما در زمان خود تدبیر شد.



توکلی در ادامه این بحث در پاسخ به سئوالی که پیش بینی شما از آینده بازار ارز و اقتصاد ایران چیست، گفت: کاری که دولت انجام داد اثر روانی نسبتا خوبی داشت اما این سیاست دوام نمی آورد دولتی ها خیال کردند اگر نرخ دولتی اعلام کنند دیگر مشکل حل می شود در حالیکه رسانه ها قیمت واقعی را اعلام می کنند.

سه وزیر اقتصادی دولت جوانمردی کنند و استعفا دهند

وی تاکید کرد: راه حل عدم بازگشت التهاب به بازار ارز و سکه این است که مسئولان اقتصادی عوض شوند من شخصا به وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی گفتم آقای احمدی نژاد که شما را بر نمی دارد، شما جوانمردی کنید و خود استعفا کنید. در این مواقع ما شاهدیم که دولت ها ولو اینکه مقصر هم نباشند مسئولان خود را عوض می کنند چه برسد به ما که مقصران را دیده ایم.



رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سئوال که آینده اقتصاد در سال 91 را چطور ارزیابی می کنید، گفت: وقتی کاندیدای مجلس نهم شدم به من گفتند تو چه برنامه ای داری و من پاسخ دادم تا این دولت باشد هیچ برنامه ای ندارم.

دولت باید سرخط بیاید، کاری از مجلس ساخته نیست

وی افزود: من به عنوان نماینده اگر رای بیاورم باید کاری کنم که دولت را بیاورم سر خط. این دولت، دولتی است که هر کاری می خواهد می کند و کاری از مجلس بر نمی آید.



حسین نجابت نیز در پاسخ به این سئوال که مجلس نهم چه برنامه ای برای نهادینه کردن تحزب در کشور دارد، گفت: ما در کشور یا با اشکال ساختاری و یا با اشکال رویکردی مواجه هستیم، برخی امور حتی با وضع قانون هم حل نمی شود مشکل تحزب در کشور مشکلی نیست که با تصویب قانون حل شود بلکه فرهنگ تحزب باید اصلاح شود. ما تا احزاب منطقی و معقول نداشته باشیم شاهد ارائه فهرست های متعدد در انتخابات هستیم. اینها مشکلاتی است که با تصویب قانون حل نمی شود.



نادران در پاسخ به این سئوال که شما که جزو منتقدان دولت هستید چرا جبهه منتقدان دولت را تشکیل ندادید، گفت: برای ما نه حامی دولت بودن و نه منتقد دولت بودن هیچ کدام اصل نبود بنای ما گفتمان انقلاب اسلامی بود. ما پس از ورود به مجلس نسبت به بسیاری از رفتارهایی که در دولت انجام گرفته انتقاد اساسی داشتیم و معتقد بودیم که اگر بر اساس نظر دولت قانون به درستی تصویب نمی شود، لازمه اش این است که دولت با مجلس تعامل داشته باشد و دلایلش را بگوید و اساس را بر این بگذارد که مجلس عقلایی تصمیم می گیرد.

نگران تبعات تصمیمات دولت هستیم

وی ادامه داد: درست است که ما منتقد رفتارهای سیاسی دولت و نگران تبعات این تصمیمات هستیم اما راه برای تعامل باز است به عنوان مثال دولت خلاف وعده خود که گفته بود قیمت حامل های انرژی را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هر دو سال یک بار افزایش خواهد داد اخیرا اعلام کرده که مجددا قرار است این افزایش قیمت را شاهد باشیم و پرداخت نقدی به مردم را افزایش دهد این نوع تصمیمات به شدت نگران کننده است هر چند ما هنوز از کم و کیف اجرای این قانون در مراحل بعدی مطلع نیستیم اما چون این تصمیمات انبساط پولی ایجاد می کند شرایط اقتصادی کشور را ناپایدارتر خواهد کرد.



نماینده تهران خاطر نشان کرد: اما اینکه ما جبهه ای تشکیل دهیم پذیرفتنی نیست ما در چارچوب ارزش های اصلی انقلاب باید از آزادی های مردم، عدالت و مبارزه با فساد دفاع کنیم و دولت را ملزم کنیم در چارچوب قانون وظایفش را عمل کند این موارد که گفتمان اصولگرایی را تشکیل می دهد برای ما اصل است.



نجابت در پاسخ به این سئوال که حرف و حدیث هایی درباره فهرست ارائه شده از سوی جبهه متحد وجود دارد و گفته می شود چرا افرادی که از حامیان دولت هستند در این فهرست حضور دارند، گفت: درباره لیست، من حداقل اطلاعات بیشتری از آقایان توکلی و نادران دارم، این دو بزرگوار سهم و تاثیری در چینش این فهرست نداشتند و حداکثر نقش آنها این بود که خودشان در فهرست می مانند یا خیر. برخی از سئوالات درباره فهرست ارائه شده به حق است اما در نهایت ما باید از این فهرست ارائه شده حمایت کنیم، لیست قابل قبولی هم هست.

توکلی نیز درباره فهرست جبهه متحد گفت: توصیه من این است که اگر کسی قرار است لیستی رای دهد به فهرست جبهه متحد رای دهد اما من که همه افراد را می شناسم به همه آنها رای نمی دهم، برخی را حذف و برخی دیگر را جایگزین آنان می کنم بنابراین اگر شما هم افراد دیگری خارج از این فهرست را نمی شناسید به همه 30 نفر معرفی شده در جبهه متحد رای دهید.

رحیمی را به دادگاه می کشانم



رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سئوال که اظهارات و ادعاهای آقای رحیمی درباره شما چیست، گفت: من چندین بار پاسخ آن را داده ام و حتما او را به دادگاه می کشانم، شکایت ما ثبت شده و این تو بمیری دیگر از این تو بمیری ها نیست که رهایش کنم.



وی به مدرسه معلم و ادعاهای رحیمی درباره چگونگی تاسیس آن اشاره کرد و گفت: خدا می داند این مدرسه با چه خون دلی ساخته شده و وقف شد هیچ کس مالک آن نیست و هنوز بدهی های آن پرداخت نشده است. درباره ورود و خروجم به خارج از کشور هم زمان آن در سایت نیروی انتظامی ثبت شده و مشخص است .



توکلی درباره تحصیلاتش و ادعاهای رحیمی در این باره نیز گفت: از آنجا که سوابق شغلی و اقتصادی داشته ام و روزنامه نگار اقتصادی نویس بوده ام از چند دانشگاه پذیرش گرفته ام و حتی یک ترم زودتر از متوسط زمانی که دانشجویان فارغ التحصیل می شوند درسم را تمام کردم و هزینه های تحصیل را از چاپ کتاب تامین کردم. آیا حالا من رانت خوار هستم؟ هر چه از این حرف ها بزنند مهم نیست تا این فاسدها را به دادگاه نکشم، ول کن نیستم.



نادران در بخش دیگری از این نشست درباره توقف صادرات نفت به اروپا از سوی ایران گفت: در بحث نفت، اروپایی ها تصمیم گرفتند ظرف 6 ماه پالایشگاههای خود را با نفت غیر ایرانی تطبیق دهند اما چون می خواستند مذاکرات با ما را شروع کنند خواستند اقدامات سیاسی کنند و قبل از اینکه وارد مذاکره شوند اقدامی در جهت تحریم کنند.



وی گفت: باید از این رفتارها حداکثر بهره وری ممکن را داشته باشیم مطمئن باشید چون اروپایی ها آدم های فوق العاده مادی هستند این رفتارها موثر واقع می شود و عاقلانه تر تصمیم می گیرند. کسانی که هم اکنون از سوی اروپایی ها اعلام موضع می کنند تصمیم گیرندگان اروپایی نیستند بلکه تصمیم را دیگران می گیرند.

دور زدن تحریم ها شدنی است



نادران گفت: دور زدن تحریم ها از طریق ابزارهایی که تعبیه شده، شدنی است. ممکن است هزینه ما را افزایش دهد اما ارزش دارد. ما ابزارهایی در اختیار داریم که فشارهای مالی را بر رقبای خود در اروپا و آمریکا بالا می برد تا سر میز مذاکره بیایند.



توکلی در پاسخ به این سئوال که چرا استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس رای نیاورد، گفت: من هم خیلی متاسف شدم از رایی که مجلس داد. مجلس روز قبل از استیضاح به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تقصیر وزیر اقتصاد در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رای داد اما روز بعد به استیضاح وزیر رای نداد. مشخص است وقتی مجلس حزب نداشته باشد این کارهای عجیب و غریب هم انجام می شود و موج آدم ها را جابه جا می کند. به طوری که دفاع رئیس مجلس پیش آمد و عده ای با خود گفتند رئیس مجلس بی جهت صحبت نمی کند حتما پیامی از جایی وجود داشته است. این در حالی است که من به آقای لاریجانی گفتم ساعت 7 دیشب مقام معظم رهبری گفته اند من در استیضاح وزیر اقتصاد دخالت نمی کنم، آیا این درست است؟ که آقای لاریجانی پاسخ دادند بله درست است.



وی گفت: عده ای به دهن آقای لاریجانی نگاه کردند ایشان گفتند آقای وزیر عذرخواهی کرده بنابراین رای ندهید.



توکلی ادامه داد: مگر آقای وزیر کفش من را لگد کرده که بگوید ببخشید، و من بگویم اشکالی ندارد! این از ضعف های مجلس هشتم بود که امیدواریم مجلس نهم در برخورد با این موارد جدی تر عمل کند.