حضور حداکثری در انتخابات ضامن اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی صبح شنبه در جمع مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: اصلی ترین شعار ما در طول عمر انقلاب شکوهمند اسلامی استقلال است و ضامن اصلی این شعار حضور حداکثری مردم در صحنه های مختلف به خصوص در پای صندوق های رأی است.

وی با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران الگوی جدیدی به جهان عرضه کرده است، ادامه داد: امروز چشم تمام محرومین و آزادگان جهان به نظام جمهوری اسلامی ایران دوخته شده و انقلاب اسلامی به عنوان الگو برای تمام کشورها مطرح است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای تمام توطئه های دشمنان را خنثی خواهد کرد، افزود: انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی به لحاظ فتنه های اخیری که صورت گرفته از اهمیت به سزایی برخوردار است و مردم با حضور در پای صندوقهای رای بار دیگر دشمنان را ناکام خواهند گذاشت.

حجت الاسلام دشتکی یادآور شد: حضور حداکثری مردم سرعت انقلاب های جدید در منطقه را بیشتر کرده و تاثیر بسیار عمیقی بر بیداری اسلامی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید از شبکه عظیم تبلیغی به بهترین شکل برای تشویق مردم به انتخابات بهره گرفت، گفت: وجود 1500 طلبه و مبلغ، 1200 مسجد و 1400 هیئت مذهبی کمک شایانی به ترغیب و تشویق آحاد مردم جامعه به پای صندوقهای رای خواهد داشت.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه باید به فردی که صالح و دین مدار و پایبند به ارزشهای اخلاقی است رای داد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی برای ادامه راه پر پیچ و خم خود به نمایندگانی اصلح نیاز دارد و تا این انقلاب را به سلامت به مسیر اصلی خود هدایت کنند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: حضور در پای صندوقهای رای یک امر و تکلیف دینی است و مردم با حضور حداکثری در این دوره از انتخابات نیز حماسه ای دیگر در تاریخ زرین این آب و خاک خواهند آفرید.