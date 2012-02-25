ادامه فعالیت مراکز کاریابی ضعیف در خوزستان بررسی می شود

رضا میرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراکز کاریابی با هدف شناسایی نیروهای بیکار و مستعد هر منطقه برای معرفی به شرکتها و پروژه های مورد نیاز فعالیت خود را آغاز کرده اند به گونه ای که هم اینک 31 مرکز دارای مجوز در استان در حال فعالیت هستند.

میرانی عنوان کرد: از سال 79 در خوزستان، راه اندازی مراکز مشاوره شغلی و کاریابیها شروع شد و در دولت نهم و دهم توسعه پیدا کرد که خوشبختانه تاکنون در استان خوزستان 31 مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی راه اندازی شده که اغلب آنها مشغول فعالیت و ارائه خدمات هستند.



وی افزود: وظیفه اصلی این مراکز شناسایی افراد مستعد بومی در هر منطقه و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای آنها است که برخی از این مراکز در این مدت فعالیت خوبی داشته اند و افراد را به خوبی را برای دست آوردن شغل مورد نیاز راهنمایی کرده اند.



میرانی ادامه داد: هدف اصلی ما این است که این مراکز ضمن اینکه بتوانند به افراد جویای کار مشاوره بدهند، یک بانک اطلاعاتی سهل الوصول و قابل دسترس برای توانایی افراد جویای کار داشته باشند.



معاون تعاون و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی مانند هر بنگاه اقتصادی، در یک بازار رقابتی فعالیت دارند وعدم توجه به قوانین و نیاز مشتری و کوتاهی در انجام وظایف، زمینه عدم موفقیت آنها رافراهم می کند.



وی افزود: در همین خصوص به علت پویایی بیشتر مراکز کاریابی در خوزستان، مراکزی که در این مدت نتوانسته اند به خوبی فعالیت کنند و نیروی کار را به خوبی به سمت فرصتهای شغلی هدایت کنند فعالیتشان مورد بررسی و ادامه آن مورد تجدید نظر جدی قرار می گیرد.



میرانی با بیان اینکه موضوع معافیت بیمه سهم کارفرما در برنامه سوم توسعه تحت عنوان ماده 49 شروع و سپس در بحث ماده 103 در برنامه چهارم دنبال شد، گفت: این آئین نامه که به منظور تشویق کارفرما برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور در برنامه پنجم با موضوع بند (و) ماده 80 ابلاغ شده به معافیت بیمه سهم کارفرمایانی می پردازد که نیروهایی مازاد بر نیروی فعال خود جذب کرده اند.