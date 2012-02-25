ورود میوه های ماندگار با رنگ و طعم ویژه به بازار کشور

اسدالله اسلامی - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزایای این تولید بیولوژیکی، افزود: این کود می تواند در زمینهای قلیایی و دارای Ph بالاتر از 9 به کار برده شود ضمن آنکه می توانند سبزینگی را به گیاهانی که زرد شده اند و کلرفیل خود را از دست داده اند، برگردانند.

وی تولید محصولات ارگانیک با استفاده از این کود را از مزایای آن نام برد و توضیح داد: کود تولید شده حاوی سیلسیوم است و زمانی که این ماده وارد ریشه می شود در کل گیاه توسعه می یابد.



وی ادامه داد: سیلسیوم در جدار برگ لایه میکرونی سیلیکونی ایجاد می کند و این لایه باعث می شود که آفات به گیاه حمله نکنند از این رو موجب کاهش استفاده از سم می شود و میوه های ارگانیک تولید خواهند شد.



مجری طرح، بهبود رنگ، طعم، عطر و بازار پسندی میوه ها را از ویژگیهای دیگر این کود دانست و یادآور شد: میوه هایی که از خارج وارد می شود همسان و هم اندازه هستند ولی میوه های داخلی این ویژگی را نداشت که با استفاده از کودهای سیلیسوم علاوه بر آنکه محصولات دارای رنگ زیبا و همسان شدند، ماندگاری میوه های باغی نیز افزایش می یابد.



این محقق با تاکید بر اینکه کود سیلسیوم بر روی میوه هایی چون هلو، شلیل، زردآلو، انگور و توت فرنگی به کاربرده شد، خاطر نشان کرد: این کود موجب افزایش ماندگاری میوه هایی مانند زردآلو شد به گونه ای که زردآلو به مدت یک هفته خارج از انبار نگهداری شد.

اسلامی با بیان اینکه این کود علاوه بر محصولات باغی در خصوص محصولات زراعی نیز استفاده شد، گفت: کود سیلسیوم برای چغندرقند نیز به کار گرفته شد که در نتیجه شاهد افزایش محصول و مبارزه با آفات بدون نیاز به سموم شیمیایی بودیم.



وی با بیان اینکه این محصول در مزارع ذرت به کار برده شد، اضافه کرد: با کاربردی کردن کود سیلسیوم در مزارع ذرت سطح زیر کشت این محصول به میزان 114 درصد افزایش داده شد.