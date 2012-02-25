41 واحد مرغداری گوشتی در مینودشت فعال است

عیسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این پنج واحد مرغ مادر به ظرفیت 125 هزار قطعه نیز در شهرستان فعالیت دارد.

وی تعداد واحد پرورش شتر مرغ را یک واحد به ظرفیت 60 قطعه اعلام کرد و اظهار داشت: 11 مرکز جمع آوری شیر به ظرفیت 62.5 تن نیز در این شهرستان وجود دارد.

قربانی گفت: دو کارخانه خوراک دام به ظرفیت 120 هزار تن، یک کشتارگاه طیور به ظرفیت یک میلیون و 500 هزار قطعه سال و 22 واحد گاو شیری به ظرفیت هزار و 930 راس نیز در منطقه فعالیت دارد.

مدیر جهادکشاورزی مینودشت بیان داشت: در 10 ماه اول سالجاری 134 فقره پروانه بهره برداری و کوچک روستایی و پروانه تاسیس و صدور موافقت اصولی در منطقه صادر شد.

وی جوجه ریزی به ظرفیت دو میلیون و 500 هزار قطعه، معرفی سوخت مرغداری به میزان هفت میلیون لیتر و تلقیح مصنوعی چهار هزار راس را از دیگر اقدامات این مدیریت برشمرد.

مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.