به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه جمعه در جمل فعالان بخش حمل و نقل استان قم در مسجد امام سجاد(ع) اظهار داشت: مردم قم انتظارشان از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، آبادانی هرچه بیشتر شهر مقدس قم است و در این راستا از نمایندگان خود می‌خواهند که تنها به فکر خدمت باشند.



وی با تأکید بر ضرورت عمران و آبادنی و خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان قم اظهار داشت: عمران و آبادانی قم باید در رأس برنامه‌های نمایندگان مجلس قرار داشته باشد.



برخی از نمایندگان درطول چهار سال تنها بدنبال جنجال‌اند



نماینده مردم قم در مجلس اضافه کرد: ممکن است برخی از نمایندگان در طول چهار سال از عمر مجلس تنها به دنبال جنجال بوده و دستاوردی برای مردم شهر خود نداشته باشند که در این راستا ضرورت دارد، توجه به عمران و آبادانی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.



وی با با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب در سال گذشته به استان قم اظهار داشت: ایشان در سخنرانی خود فرمودند که شهر قم 150 سال عقب ماندگی دارد که در این راستا همه مسئولین و نمایندگان این شهر باید تلاش خود را بر روی عمران و آبادانی متمرکز کرده و از کارهای جنجال برانگیز پرهیز کنند.



امروز شاهد شکست طلسم رکود در قم هستیم



بنایی با بیان اینکه امروز شاهد شکست طلسم رکود در قم هستیم افزود: با تلاش‌های صورت گرفته شاهدیم که استان قم پس از سال‌ها محرومیت، طعم عمران و آبادنی را می‌چشد.



وی در ادامه با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حضور حداکثری و باشکوه مردم در پای صندوق‌های رأی نشان دهنده دلدادگی آنها به آرمان‌های نظام و انقلاب است و این امر می‌تواند موجب خنثی شدن نقشه‌های دشمنان شده و پیام‌های بسیاری برای تمام جهان داشته باشد.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیام حضور گسترده مردم در روز 12 اسفندماه و در پای صندوق‌های رای بیانگر علاقمندی مردم به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی است.



رانندگی جزو مشاغل سخت به حساب آید



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از مشکلات فعالان عرصه حمل و نقل استان از جمله مشکل بیمه رانندگان افزود: مسئولان باید توجه بیشتری به شغل رانندگی داشته باشند و باید تمهیداتی اندیشید تا این حرفه جزو مشاغل سخت و زیان آور به شمار آید.



بنایی با بیان اینکه باید کارگروهی با حضور اعضای انجمن صنفی رانندگان تاکسی و اتوبوس قم به منظور مدون کردن مشکلات این صنف تشکیل شود افزود: این کار گروه می‌تواند مشکلاتی که رانندگان دورن شهری و برون شهری با آن مواجه هستند را بررسی و در راستای حل آن‌ها راه کارهای عملی ارائه کند.



اهتمام مسئولان برای حل مشکلات صنوف حمل و نقل



وی افزود: مسئولان برای حل مشکلات این حوزه اهتمام جدی دارند، افزود: نوسازی ناوگان حمل و نقل و همچنین در اختیار گذاشتن تسهیلات بانکی برای فعالان این عرصه می‌تواند بخشی از مشکلات رانندگان را مرتفع کند.