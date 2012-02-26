تشریح اقدامات فدراسیون پهلوانی در سال جاری/ وضعیت ورزش مطلوب نیست

علیرضا صفارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهم اقدامات خود در فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، اظهار داشت: امسال کارهای بسیار بزرگی در عرصه ورزشهای باستانی کشور صورت گرفت. برای نخستین بار روز 17 شوال مصادف با 25 شهریور بنام روز فرهنگ پهلوانی در تقویم کشور ثبت گردید که می توان آنرا یکی از کارهای ماندگار و بسیار مهم و اثرگذار فرهنگی که توسط این فدراسیون با پیگیریهای 2 ساله انجام شد به شمار آورد.

رئیس فدراسیون پهلوانی افزود: در حقیقت به دلیل اینکه 17 شوال سالروز نبرد پهلوانی حضرت علی (ع) با عمر بن عبدود در جنگ خندق که نماد و مظهر اخلاق، شجاعت، قدرت و مبارزه با هوای نفس است این روز به عنوان روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای نام‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار ورزش پهلوانی توسط سازمان بین المللی یونسکو در اجلاس کنیا به عنوان میراث معنوی بشریت به ثبت جهانی رسید، گفت: ورزش پهلوانی تنها ورزشی در دنیاست که توانست بدلیل غنای فرهنگی بالایی که دارد پس از پیگیریهای 4 ساله این فدراسیون به ثبت جهانی برسد و این افتخاری بزرگ برای همه ایرانیان است.

صفارزاده اضافه کرد: همچنین پس از پیگیری 3 ساله فدراسیون پهلوانی آئین نامه ترویج فرهنگ پهلوانی تصویب و به تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رسید.

وی رفع مشکل بیمه مرشدان کشور را از دیگر اقدامات این فدراسیون به شمار آورد و افزود: یکی از مشکلات اساسی این ورزش مشکل بیمه مرشدان بود که با پیگیریهای انجام شده مرشدان تحت عنوان موسیقی باستانی عضو کانون هنرمندان شدند تا بدون هیچ محدودیتی در سراسر کشور بیمه شوند بطوریکه حتی می توانند از مزایای بیمه تکمیلی هم بهره مند شوند.

رئیس فدراسیون پهلوانی در ادامه اعطای بازوبند پهلوانی توسط مقام معظم رهبری به آرش مردانی که 3 سال پیاپی از استان لرستان موفق به کسب عنوان پهلوانی شده است را از دیگر رویدادهای مهم ورزش پهلوانی به شمار آورد و افزود: همچنین مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه در یکی از برنامه ها بعد از اجرای مراسم ورزش باستانی که در حضور ایشان انجام شد از نوع آوری و ابتکارات به عمل آمده در این ورزش ابراز خرسندی کردند و گفتند که باید در همه عرصه ها مثل دیپلماسی هم بایستی مانند ورزش باستانی با حفظ سنتها اینگونه نو آوریهایی انجام شود.

وی با بیان اینکه تشکیل تیم ملی ورزش باستانی نیز از اقدامات اساسی بود که توسط این فدراسیون انجام شد بطوریکه این اقدام در تاریخ ورزش پهلوانی بی سابقه بود، گفت: این اقدام در ورزشکاران ایجاد انگیزه می کند و موجب رونق این ورزش خواهد شد، ضمن اینکه در اردیبهشت ماه سال آینده مسابقات انتخابی تیم ملی را برگزار خواهیم کرد.

صفارزاده با بیان اینکه هم اکنون ده ها کشوردنیا خواستار آمدن تیم ملی باستانی ایران به کشورهایشان هستند، گفت: درسال جاری درحدود 7 مرتبه تیم ملی کشورمان را به کشورهای مختلف اعزام کردیم که به عنوان مثال در مراسم جشنواره جهانی ورزشی که در ایتالیا برگزار شد ایران از بین 48 کشور دنیا مقام نخست این دوره از مسابقات را کسب کرد.

وی افزود: به دلیل جذابیت و منش پهلوانی این ورزش هم اکنون در بیش از 20 کشور دنیا تیمهای زورخانه ای شکل گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد.

رئیس فدراسیون پهلوانی در ادامه درخصوص نامزدیش در انتخابات مجلس نهم گفت: ورزش یکی از مقوله های اثرگذار در جامعه ماست درصورتیکه وضعیت ورزش در کشور ما به هیچ وجه مطلوب و متناسب با ظرفیتهای ورزش در ایران نیست.

وی با بیان اینکه برنامه های زیادی برای کمک به رشد و ارتقای ورزش کشور در مجلس دارد، گفت: با توجه به سابقه ای که در عرصه ورزش کشور دارم اگر به عنوان نماینده مردم توفیق حضور در مجلس را پیدا کردم از نظرات کارشناسان و نخبگان ورزشی در نهاد قانونگذاری کشوربهره خواهم برد.

صفارزاده افزود: همچنین به نظر من باید یک اتاق فکر و کمیته های تخصصی در رشته های مختلف ورزشی در مجلس تشکیل شود تا بتوانیم بصورت تخصصی به پیشرفت این رشته های ورزشی در کشور کمک کنیم.