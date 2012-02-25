به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل گفت: ‌پیشنهادات دستگاه‌ها برای اصلاح تعرفه‌ها و قوانین و مقررات تجارت سال ۹۱ دریافت شده و در کمیته کارشناسی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تغییر اندک تعرفه‌های وارداتی نشان دهنده ثبات قوانین است. وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییراتی در تعرفه واردات محصولات کشاورزی نیز خواهیم داشت، افزود: فهرست پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی درمورد تعرفه دریافت شده و برای تطبیق این فهرست در اختیار کارشناسان قرار گرفته است.

صافدل درباره اینکه در فهرست جدید وزارت جهاد چه تغییراتی اعمال شده، گفت: در نامه جدید این وزارتخانه کلیات تصمیمات قبلی مورد تاکید و تسریع قرار گرفته است ضمن اینکه براساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی، اگر پیشنهاد جدیدی مدنظر باشد مورد توجه قرار خواهد گرفت.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اعلام فهرست جدیدی از ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضرور نیز اظهار کرد: فهرست کالاهای غیرضرور با هماهنگی کارگروه مدیریت واردات محصولات کشاورزی و مجمع عالی واردات در حال بررسی است و چنانچه تصمیم خاصی در این خصوص اتخاذ شود از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.