مراد اسماعیلی در گفتگو با مهر به افزایش 45 درصدی مجوز پرواز های فوق العاده داخلی و خارجی تاکنون اشاره کرد و گفت: این افزایش پروازها نیازمند تمهیدات مناسب از سوی شرکتهای هواپیمایی است.

وی درباره هواپیمای پشتیبان در برنامه های پروازی، اظهار داشت: آمادگی نیروهای عملیاتی و با تجربه و فراهم کردن امنیت مسافران در ایام نوروز باید از سوی شرکتهای هواپیمایی تامین شود، ضمن آنکه شرکتهای هواپیمایی باید نسبت به معرفی یک یا دو نفر نماینده تام الاختیار در این ایام اقدام کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر موسسات، فرودگاهها و شرکت های هوانوری سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: مقرر شده است که مدیران و یا نمایندگان شرکت فرودگاهها در ترمینالها حضور میدانی داشته باشند تا درصورت وجود مشکل مسائل را به صورت میدانی بررسی و رسیدگی کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه نمایندگان معرفی شده از سوی شرکتهای هواپیمایی و سایر بخشها در پروازهای نوروزی سال 90 باید به صورت تمام وقت در شیفتهای تعیین شده حضور داشته باشند، افزود: تیمهای بازرسی از دفاتر خدمات مسافرت هوایی فعال هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف براساس مقررات با این دفاتر برخورد می کنند.