چهارمین جشنواره ملی شعر زاگرس در یاسوج برگزار/ رقابت 2500 اثر

امین کمالوندی به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره از تاریخ 17اسفند ماه سال جاری به مدت دو روز با حضور شاعرانی از سراسر کشور در یاسوج برگزار می شود.

وی بیان کرد: این جشنواره در سه بخش آزاد، آئینی و بومی برگزار خواهدشد و در بخش موضوعی این جشنواره اشعاری با موضوع آزاد، آیینی و محلی و در قالبهای غزل، مثنوی و سپید سروده می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: تاکنون بیش از هفت هزار اثر از 520 شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی عنوان کرد: پس از ارزیابی اولیه آثار، بیش از دو هزار و 500 اثر انتخاب و برای داوری نهایی به هیئت داوران ارائه شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: از این تعداد 20 نفر به عنوان نفرات برگزیده جشنواره از سوی هیئت داوران معرفی خواهند شد.

وی معرفی توانمندیها و استعدادهای ادبی شاعران و جوانان استان، تولید آثار ادبی ارزشمند برای شناسایی هر چه بیشتر استعدادها، ترغیب و تشویق بیشتر شاعران و کسب تجارب و آموزشهای لازم با برگزاری کارگاه های آموزشی را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره ملی عنوان کرد.

کمالوندی برگزاری چنین جشنواره های بزرگ فرهنگی و ادبی را گامی مهم برای ارتقای شاخصهای فرهنگی و معرفی هرچه بیشتر و بهتر توانمندیهای استان در حوزه های مختلف به خصوص بخش فرهنگی عنوان کرد و گفت: این استان با دارا بودن استعدادهای ناب در حوزه ادبیات و شعر آیینی و گویشی، پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک قطب ادبی در حوزه زاگرس را نیز دارد.