تاثیر پیروزی قاطع اصولگرایان در ایران بر بیداری اسلامی در منطقه

علی اکبر ولایتی مشاورامور بین الملل مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیر برگزاری انتخابات مجلس ایران و نتیجه آن بر موج بیداری اسلامی در منطقه و شمال آفریقا گفت: تصویری که جهان اسلام از جمهوری اسلامی ایران دارد یک الگو و یک نمونه موفق از بیداری اسلامی در کل جهان است و همه مسلمانان جمهوری اسلامی ایران را پیشتاز این امر می دانند.

وی با اشاره به اینکه تمام مسائل و رخدادهای کشورمان زیر ذره بین مسمانان جهان است، اظهار داشت: وقتی مسمانان در سراسر دنیا اتفاقات ایران رصد می کنند از نوع تحلیل آنها می توان فهمید کاملا نسبت به همه چیز مطلع هستند و از سر هوشیاری به تحولات جمهوری اسلامی توجه می کنند.

ولایتی همچنین خاطر نشان کرد: انتخابات در کشور ما اهمیت زیادی دارد اما انتخابات پیش رو با توجه به اینکه با بیداری اسلامی در جهان عرب و شمال آفریقا هم زمان شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: در این انتخابات باید طوری حرکت کنیم که نه تنها درداخل ایران یکپارچگی و شور لازم برای حمایت از نظام مشاهده شود، بلکه برداشت خارج از مرزهای ایران نیزطوری باشد که نشان دهد با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی ایران که در مدل اسلامی حرکت کرده این مقدار موفق بوده و با این حضور گسترده، اصولگرایانی که پایبند به مبانی انقلاب هستند رای اکثریت قاطع را به دست آورده اند.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در پایان افزود: هرچه حضورمردم در انتخابات گسترده تر باشد طرفداران اسلام و بیداری اسلامی دلگرم تر خواهند شد.