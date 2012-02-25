ماده ای برای کاهش مصرف سوخت در خودروها تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماده هیدروکربنه با نام تجاری AREFORCE عرضه شد که موجب کاهش مصرف سوخت 15 تا 30 درصدی در خودروهای بنزین سوز و گاز سوز در سیستم های مختلف اتومبیل اعم از کاربراتور و انژکتور می شود.

ماده هیدروکربنه AREFORCE مانند یک سوخت متراکم گیاهی از طریق قرارگیری در فیلتر هوای اتومبیل به عنوان یک افزودنی مناسب برای بهبود خواص بهسوزی بنزین و گاز به کار می رود و باعث کاهش آلاینده های خروجی موتور، افزایش قدرت موتور و کاهش قابل ملاحظه مصرف سوخت می شود.



عملکرد این ماده به این گونه است که زمانی که AREFORCE به سیستم اتومبیل اضافه می شود، رفتار ترمودینامیک خاصی ایجاد می کند و از هم کنش الکترواستاتیک سوخت اتومبیل و ماده AREFORCE رفتاری به وجود می آید که منجر به تغییرات در خواص نهایی سوخت شامل افزایش عدد اکتان و بالا رفتن فشار بخار سوخت می شود.



این محصول در فاز تجاری سازی و آماده عرضه به بازار است.