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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

توسط محققان کشور/

ماده ای برای کاهش مصرف سوخت در خودروها تولید شد

ماده ای برای کاهش مصرف سوخت در خودروها تولید شد

پژوهشگران پارک علم و فناوری گیلان ماده هیدروکربنه ارگانیکی را تولید کردند که باعث کاهش 15 تا 30 درصدی بنزین در خودروهای بنزین سوز و گاز سوز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماده هیدروکربنه با نام تجاری  AREFORCE عرضه شد که موجب کاهش مصرف سوخت 15 تا 30 درصدی در خودروهای بنزین سوز و گاز سوز در سیستم های مختلف اتومبیل اعم از کاربراتور و انژکتور می شود.

ماده هیدروکربنه AREFORCE مانند یک سوخت متراکم گیاهی از طریق قرارگیری در فیلتر هوای اتومبیل به عنوان یک افزودنی مناسب برای بهبود خواص بهسوزی بنزین و گاز به کار می رود و باعث کاهش آلاینده های خروجی موتور، افزایش قدرت موتور و کاهش قابل ملاحظه مصرف سوخت می شود.
 
عملکرد این ماده به این گونه است که زمانی که AREFORCE به سیستم اتومبیل اضافه می شود، رفتار ترمودینامیک خاصی ایجاد می کند و از هم کنش الکترواستاتیک سوخت اتومبیل و ماده AREFORCE رفتاری به وجود می آید که منجر به تغییرات در خواص نهایی سوخت شامل افزایش عدد اکتان و بالا رفتن فشار بخار سوخت می شود.
 
این محصول در فاز تجاری سازی و آماده عرضه به بازار است.
کد مطلب 1542672

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