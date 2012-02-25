بازتاب گزارش جدید آژانس/ اذعان به پیشرفتهای جدید هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود درباره ایران ضمن اعلام اینکه تمامی تاسیسات اعلام شده ایران زیر نظر آژانس قرار دارد چند نکته و چند ادعا مطرح کرده که مهمترین آن عدم دسترسی بازرسان به منطقه نظامی پارچین بوده است.

البته آژانس بین المللی طی گزارش اخیر تلاش کرده موفقیتهای اخیر در زمینه غنی سازی اورانیوم که چند روز پیش از برخی از آنها درایران رونمایی شد را وارد فاز نظامی و غیر صلح آمیز کند که به نظر می رسد تلاشی شکست خورده باشد.

خبرگزاری آلمان ساعتی پیش به پوشش گزارش اخیر آژانس درباره ایران پرداخت و نوشت: ایران قدرت غنی سازی خود را با وجود قطعنامه های شورای امنیت در زمینه عدم افزایش آن، بالا برده است.

در ادامه این گزارش به پیشرفتهای اخیر ایران در سایت فوردو و تاسیسات نطنز اشاره شده است .

از سوی دیگر، همین خبرگزاری در گزارشی دیگر اظهارات اخیر "علی اصغر سلطانیه" نماینده ایران در آژانس را مورد توجه قرار داده است که طی آن تاکید کرده بود: گزارش اخیر آژانس درباره ایران واقعیت مسالمت آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را به اثبات می رساند.

خاطر نشان می شود آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی تلاش کرده به غنی سازی اورانیوم تا 20 درصد در تاسیسات فوردو جلوه نظامی بدهد که مقامات جمهوری اسلامی ایران اخیرا در به آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تولید اورانیوم غنی شده تا 20 درصد اطلاع داده بودند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به پوشش تحولات اخیر موضوع هسته ای ایران پرداخت و نوشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران میزان غنی سازی اورانیوم را افزایش داده است.

این خبرگزاری همچنین به پوشش اظهارات اخیر "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از صدور گزارش آژانس پرداخته است. وی تاکید کرده که با صدور این گزارش، نگرانیها در قبال اهداف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران افزایش پیدا کرده است.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نیز نوشت: بنابر گزارش اخیر آژانس ایران توان غنی سازی خود را سه برابر افزایش داده است.

پایگاه خبری العرب آنلاین نیز در گزارشی نوشت: ایران میزان غنی سازی اورانیومی را تا حد بسیار پیشرفته ای افزایش داده است.