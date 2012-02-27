حجت الاسلام محمد غلامی معاون بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه پس از گذشت سالها چرا هنوز برخی امامزاده های مخروبه به حال خود رها شده اند گفت: در سال 86 اعلام کردم یکهزار و 200 امامزاده در حال تخریب داریم که برای ساخت آن 450 میلیارد تومان بودجه می خواهیم هرچند که این بودجه تامین نشد ولی بسیاری از این امامزاده ها تعمیر شدند.

سالی 12 میلیارد تومان نهایت کمک دولت برای احیای امامزاده ها

وی افزود: متاسفانه در این چهار سال دولت تنها 50 میلیارد تومان برای احیای اماکن متبرکه اختصاص داده است و هیچ وقت یار اوقاف نبوده و تمامی هزینه ها بر دوش مردم بوده است.

2700 امامزاده در حال تعمیر و بازسازی

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: هم اکنون بیش از دو هزار و 700 امامزاده در دست تعمیر و بازسازی است که بیشتر هزینه ها را مردم بر عهده دارند ولی چون بودجه دولتی نداریم این حرکت به کندی پیش می رود در حالیکه سازمان اوقاف با توجه به تیمهای تخصصی و ویژه توان این را دارد که با سرعت بیشتری احیای بقاع را برعهده بگیرد.

بدهی 14 میلیاردی دولت به امامزاده ها

حجت الاسلام غلامی در پاسخ به اینکه آیا بودجه سال 90 توانست بخشی از مشکلات بقاع متبرکه را رفع کند گفت: در بودجه سال 90 حدود 20 میلیارد تومان برای بازسازی و مرمت بقاع تصویب شده بود ولی دولت تنها 6 میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است.

بی وفایی دولت به 8 هزار امامزاده و 33 بقعه پیامبر

این مقام مسئول در سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بی وفایی دولت به امامزاده ها از رایگان نکردن هزینه های آب و برق و گاز امامزاده ها گرفته تا پیشنهاد کاهش اعتبار مالی امامزاده ها در بودجه سال 91 است. این در حالی است که هشت هزار و 51 امامزاده و 33 بقعه پیامبر در کشور داریم که نگهداری از آنها هزینه دارد و هزینه کردن برای این بقاع از لحاظ فرهنگ سازی و ایجاد پایگاهی مذهبی و اعتقادی برای مردم بسیار حائز اهمیت است.

اماکن مذهبی مظلوم ترین نهاد کشور

وی گفت: به جرات می توان گفت مظلومترین دستگاه، نهاد و مکان عمومی کشور اماکن مذهبی هستند. باید گفت که کمکها و نذورات مردمی است که توانسته تاکنون این پایگاههای اعتقادی را استوار نگاه دارد.