کره شمالی رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی را اعلام جنگ خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) در گزارشی با اشاره به برگزاری رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی که هفته آینده در مرز دو کره آغاز و تا پایان آوریل ادامه دارد، این رزمایش را اعلام جنگ از سوی همسایه خود معرفی کرد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی در مقاله ای نوشت: برگزاری این دو رزمایش چالشی مهم در مسیر صلح و امنیت در شبه جزیره کره است.

هشدار کره شمالی درباره رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی درحالیست که اوایل هفته گذشته کره جنوبی با بی اعتنایی نسبت به این تهدیدها چندین رزمایش توپخانه ای را برگزار کرد.

به نوشته KCNA، کره شمالی نمی تواند بپذیرد که رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی درست در زمانی که مردم کره شمالی هنوز در غم از دست دادن رهبر خود هستند، برگزار می شود.

روزنامه "رودونگ سینمون" ارگان رسمی حزب کمونیست کره شمالی نیز در تفسیری این بحران را بدترین بحران شبه جزیره توصیف کرد و هشدار داد که هر اتفاقی ممکن است به یک جنگ هسته ای منجر شود.