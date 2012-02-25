گوشت مرغ شب عید در آذربایجان شرقی تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خدایی روز شنبه درجلسه تنظیم بازار سازمان با بیان اینکه طبق تمهیدات به عمل آمده در زمینه تأمین پروتئین حیوانی و سایر فرآورده‌های گوشتی در ایام نوروز با هیچ مشکلی روبه‌رو نیستیم گفت: به همین منظور، 30 الی 40 هزار تن گوشت مرغ منجمد ذخیره سازی شده و همچنین با ورود گوشت قرمز منجمد به کشور در روزهای گذشته، این محصول به مرور در استان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم قیمت گوشت در بازاردر طول ایام عید ، شرکت پشتیبانی امور دام توزیع گوشت سفید و قرمزرا درسطح استان آغاز کرده است گفت: مراکز توزیع و عرضه مستقیم گوشت قرمز و سفید را تعاونیهای مصرف کارمندی، کارگری، غرفه های نمایشگاهی وکامیونهای سیاردر مراکزاستان و شهرستانها تشکیل داده اند.

خدایی قیمت فروش عمده مرغ گوشت را 2900 تومان اعلام کرد و افزود: در مراکز عرضه مستقیم برای هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد 3050 تومان قیمت تعیین شده و به همین منوال عرضه می‌شود.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی ازنظر حجم توزیع گوشت قرمز و سفید برای این شرکت وجود ندارد گفت: در صورت نیاز،‌ مدت زمان توزیع را تمدید خواهیم کرد.

وی با اشاره به کشتار روزانه 250 تن مرغ در کشتارگاه های آذربایجان شرقی افزود: افزایش قیمت نسبی مرغ دربازار به دلیل افزایش قیمت نهاده های دامی بوده و تلاش می شود با تامین به موقع نهاده های دامی لازم این افزایش نسبی قیمت مرغ در استان تعدیل شود.

مدیرشرکت پشتیبانی اموردام استان با اشاره به اینکه با مدیریت اصولی وکنترل در تولید گوشت سفید، با مشکلی روبرو نخواهیم بود ادامه داد: بامدیریت صحیح توانسته ایم قیمت مرغ را در استان از قیمت میانگین کشوری پایین ترنگه داریم.