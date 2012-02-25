جبران عقب ماندگی قم نیازمند دو دهه تلاش بدون حاشیه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه جمعه در جمع فعالان بخش حمل و نقل استان قم در مسجد امام سجاد(ع) اظهار داشت: با دعوا نمی شود کشور را ساخت و ساختن کشور نیازمند آرامش و ثبات است که در این راستا نیز در استان قم باید دو دهه، تنها تلاش و کار کرد.



نماینده مردم قم در مجلس عنوان کرد: استان قم در رژیم گذشته دچار عقب افتادگی بود و عمدی در کار بود که قم را از امکانات محروم نگه دارند، چرا که قم پایگاه انقلاب بود و رژیم هم با تفکر دینی اصیل که در قم حاکم بود مخالفت می‌کرد و به همین دلیل مانع آبادانی قم می‌شد.



شدت محرومیت در استان قم بسیار زیاد است



وی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با دستور رهبر معظم انقلاب شهر قم به استان تبدیل شد تا از این طریق مشکلاتش بیشتر مورد توجه قرار گیرد.



لاریجانی افزود: شدت محرومیت در قم بسیار زیاد است و باید سال‌ها بگذرد تا این عقب ماندگی‌ها جبران شود.



وی گفت: در چهار سال گذشته که با رأی مردم قم وارد مجلس شدم یک ارزیابی کلی از وضع قم داشتم که مشکلات و نقایص موجود، استخراج و پس از دسته بندی، افرادی برای پیگیری و رفع این مشکلات دست به کار شدند.



با حمایت رهبری 230 میلیون یورو به طرح انتقال آب قم اختصاص یافت



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه برخی از مشکلات در قم مربوط به عموم مردم بود، افزود: مشکل آب آشامیدنی از این دست مشکلات بود که همه مردم قم درگیر آن بودند که باید به نحوی غیرمتعارف حل می‌شد چرا که این امر با بودجه‌های استانی و اندک قابل حل نبود.



وی ادامه داد: با تدبیر و حمایت رهبر معظم انقلاب 230 میلیون یورو بودجه به این پروژه تزریق شد تا این مشکل حل شد.



لاریجانی وجود گره‌های کور ترافیکی در هسته مرکزی شهر را نیز از جمله مشکلات عمومی مردم قم برشمرد و افزود: طرح حرم تا جمکران از پروژه‌هایی بود که در 20 سال گذشته و توسط وزیر کشور وقت پیشنهاد داده شد تا مسیر دسترسی به حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران راحت‌تر شود.



وی ادامه داد: این بدسلیقگی است که پروژه‌ای بدون تامین بودجه شروع به اجرا می‌شود که در طی این سال‌ها مردم این منطقه با مشکلات زیادی مواجه بودند.



400 میلیارد تومان بودجه به پروژه حرم تا حرم تزریق شد



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اگر در جذب اعتبار برای اجرای پروژه‌ای قدرت نداریم نباید وارد آن شویم افزود: در سالهای اخیر 400 میلیارد تومان بودجه به این پروژه تزریق شد تا زمین‌ها و خانه‌های این منطقه مورد تملک قرار گیرد و مردم از بلاتکلیفی نجات یابند.



وی در ادامه با بیان اینکه برخی از موارد باید برای آینده قم پیش بینی می‌شد، افزود: رشد جمعیت قم به دلیل زائرپذیر بودن آن از 33 سال گذشته تا کنون به سرعت در حال افزایش است و امروز بیش از یک میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.



لاریجانی اضافه کرد: احداث مونوریل، مترو و احداث فرودگاه قم از پروژه‌های است که برای آینده قم پیش بینی شده است.



ایجاد شهرک‌های صنعتی به رفع مشکل اشتغال قم کمک می‌کند



وی با بیان اینکه در قم بیکاری و مشکلات معیشتی بسیاری وجود دارد، افزود: بخشی از مشکل اشتغال استان قم می‌تواند با توجه به زائرپذیر بودن استان با ایجاد پروژه‌های گردشگری و تجاری در محور حرم تا جمکران حل شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در استان قم امکانات صنعتی نباشد مشکل اشتغال نیز رفع نخواهد شد که در این راستا شهرک‌های صنعتی مختلف در اطراف استان ایجاد شد و سرمایه گذاران خوبی در این بخش وارد عمل شدند.