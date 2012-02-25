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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

صدری‌افشار در گفتگو با مهر:

ادامه مصورسازی فرهنگنامه‌ها/ کودکان صاحب فرهنگ شدند

ادامه مصورسازی فرهنگنامه‌ها/ کودکان صاحب فرهنگ شدند

صدری‌افشار از ادامه روند مصورسازی فرهنگنامه‌های انتشارات فرهنگ معاصر و همچنین تدوین «فرهنگ کودکان» در این مجموعه خبر داد.

غلامحسین صدری‌افشار از فرهنگنامه‌نویسان پیشکسوت کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فرهنگ‌هایی که با نظارت وی تدوین می‌شود، گفت: جریان مصورسازی فرهنگنامه‌ها ادامه دارد و پیش‌بینی می‌کنیم در سال 1391 بتوانیم فرهنگنامه‌های قبلی را به صورت رنگی منتشر کنیم.

وی ادامه داد: تالیف و تدوین «فرهنگ دبیرستانی» نیز همچنان ادامه دارد و همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است، در این فرهنگ تمام واژگان و اصطلاحاتی که در کتاب‌های درسی دبیرستان به کار رفته، آورده‌ایم تا اگر دانش‌آموزان درباره معنای آنها با مشکل روبه‌رو هستند با مراجعه به این فرهنگ بتوانند به معنی درستی از کلمات و اصطلاحات مدنظرشان دست یابند.

این پژوهشگر از تدوین یک فرهنگنامه جدید خبر داد و گفت: «فرهنگ کودکان» اثر دیگری است که در مجموعه انتشارات فرهنگ معاصر در دست آماده‌سازی است.

صدری‌افشار در پایان گفت: این فرهنگ ویژه کودکان 6 تا 8 سال به صورت مصور منتشر می‌شود. این فرهنگ در یک جلد تدوین می‌شود و ممکن است در سال 1391 به نتیجه نهایی برسد.

کد مطلب 1542694

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