کتابخانه های مرجع در هرمزگان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده صبح شنبه در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان در جمع خبرنگاران، با تاکید بر احداث کتابخانه های مرجع در هرمزگان، عنوان کرد: احداث کتابخانه های مرجع و تخصصی در هرمزگان یکی از برنامه های مهم دستگاه ارشد اجرایی استان محسوب می شود که در این راستا احداث کتابخانه تخصصی خلیج فارس یکی از برنامه های مهم استانداری هرمزگان و دستگاههای فرهنگی این استان است.

وی افزود: استانداری هرمزگان اعلام آمادگی خود برای انعقاد تفاهم نامه ای با وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین امور خارجه برای برگزاری کنفرانس تخصصی خلیج فارس، احداث کتابخانه خلیج فارس و همچنین ایجاد مرکز نگه داری اسناد تاریخی خلیج فارس را به این وزارتخانه ها اعلام کرده و در صورت امضای این تفاهمنامه دبیرخانه این کنفرانس همانند جشنواره های فرهنگی و هنری خلیج فارس در استان هرمزگان راه اندازی خواهد شد.

مشاور عالی استاندار هرمزگان اظهار داشت: همچنین استانداری هرمزگان آمادگی خود را برای برگزاری کنفرانس علمی و پژوهشی خلیج فارس همزمان با 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس، که سال پیش نیز در هرمزگان برگزار شده بود به وزارت امور خارجه اعلام کرده و در صورت موافقت وزارت خارجه این کنفرانس بار دیگر در هرمزگان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت مناسب مطالعه کتابهای غیر درسی در هرمزگان، تصریح کرد: این مسئله نشان دهنده علاقه مردم هرمزگان و همچنین اقدامات و برنامه ریزیهای مطلوب فرهنگی در استان هرمزگان است و خوشبختانه دغدغه مطالعه کتاب در میان مردم هرمزگان ایجاد شده است.

علامه زاده با اشاره به دستاوردهای فرهنگی نمایشگاه کتاب برای استان هرمزگان، بیان داشت: اگر این نمایشگاه در زمان مناسب تری برگزار می شد قطعا استقبال بسیار بیشتری از آن صورت می گرفت اما با این وجود مردم فرهنگ دوست و اهل مطالعه هرمزگان استقبال بسیاری خوبی از نمایشگاه داشته اند.

مشاور عالی استاندار هرمزگان ادامه داد: در مجموع برگزاری نمایشگاه حرکت فرهنگی بسیار خوبی در استان محسوب می شود و چنین حرکتهایی همواره مورد حمایت دستگاه سیاسی و اجرایی استان هرمزگان قرار خواهد گرفت.