اینتر در شرایط دشواری قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر با مربیگری "کلودیو رانیه‌ری" شرایط نابسامانی در رقابت های سری آ دارد ضمن اینکه با شکستی که مقابل مارسی فرانسه متحمل شده در آستانه حذف از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا هم قرار گرفته است.

بر پایه گزارش "فور فور تو"، اکنون شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه "ماسیمو موراتی" اقدام به برکناری رانیه ری می کند اما مالک باشگاه ایتالیایی گفته هنوز تصمیمی برای انجام این کار ندارد.

موراتی در این خصوص اظهار داشت: اجازه بدهید ببینیم چه اتفاقی روی می دهد. ما در حال حاضر در شرایط دشواری قرار داریم اما این وضعیت سپری می شود. در حال حاضر باید بر روی موضوعات ورزشی تمرکز داشته باشیم.