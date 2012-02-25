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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

ماسیمو موراتی:

اینتر در شرایط دشواری قرار دارد

اینتر در شرایط دشواری قرار دارد

مالک باشگاه اینتر میلان نسبت شرایط این تیم ابراز نگرانی کرد با این حال گفت منتظر می نشیند تا ببیند چه اتفاقی روی می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر با مربیگری "کلودیو رانیه‌ری" شرایط نابسامانی در رقابت های سری آ دارد ضمن اینکه با شکستی که مقابل مارسی فرانسه متحمل شده در آستانه حذف از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا هم قرار گرفته است.

بر پایه گزارش "فور فور تو"، اکنون شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه "ماسیمو موراتی" اقدام به برکناری رانیه ری می کند اما مالک باشگاه ایتالیایی گفته هنوز تصمیمی برای انجام این کار ندارد.

موراتی در این خصوص اظهار داشت: اجازه بدهید ببینیم چه اتفاقی روی می دهد. ما در حال حاضر در شرایط دشواری قرار داریم اما این وضعیت سپری می شود. در حال حاضر باید بر روی موضوعات ورزشی تمرکز داشته باشیم.

کد مطلب 1542704

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