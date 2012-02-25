آمار نهایی داوطلبان کنکور 91 اعلام شد/ کاهش 67 هزار نفری داوطلبان

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مرحله اول ثبت نام کنکور سراسری سال 91 که از تاریخ 16 آذر تا 30 آذر 90 انجام گرفت، 967 هزار و 140 نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

وی افزود: در مرحله دوم ثبت نام که از 30 بهمن تا 5 اسفند به طول انجامید تعداد 97 هزار و 899 نفر در آزمون ثبت نام کردند. بنابراین در مجموع دو مرحله آمار نهایی ثبت نام کنندگان در کنکور سال 91، یک میلیون و 65 هزار و 39 نفر است.

توکلی اظهار داشت: بر اساس آماری که درباره آزمون های سراسری در دو سال گذشته داشته ایم، نشان می دهد که آمار داوطلبان رو به کاهش داشته است به طوری که در آزمون سراسری سال 89 تعداد یک میلیون و 286 هزار 813 نفر، در در آزمون سراسری سال 90 تعداد یک میلیون و 132 هزار و 980 نفر و در آزمون سراسری سال 91 تعداد یک میلیون و 65 هزار و 39 نفر شرکت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: به طوریکه ملاحظه می شود آمار داوطلبان آزمون سراسری سال 90 نسبت به سال 89 تعداد 153 هزار و 833 نفر کمتر و به همین ترتیب آمار داوطلبان آزمون سراسری سال 91 نسبت به سال 90 تعداد 67 هزار و 941 نفر کاهش داوطلب داشته ایم.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش یادآور شد: همچنین داوطلبان کنکور سراسری که پیش از این ثبت نام کرده بودند و می توانند از 30 بهمن تا 5 اسفند اطلاعات تقاضانامه الکترونیکی خود را ویرایش کنند نیز وارد سایت شده و نسبت به ویرایش اطلاعات کارت خود اقدام کردند.

وی افزود: بر اساس آمار نهایی تعداد 153 هزار و 634 داوطلب ضمن مشاهده اطلاعات کارت تقاضانامه خود نسبت به ویرایش مورد یا مواردی اقدام کرده اند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری سال 91 در روزهای پنجشنبه 8 تیر، جمعه 9 تیر و شنبه 10 تیر 91 برگزار می شود.