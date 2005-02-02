منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس به منطقه آزاد تبديل مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس منطقه اقتصادي خليج فارس در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: منطقه آزاد صنعتي تجاري خليج فارس با اولويت صنعتي شدن وافزايش اشتغالزايي وثروت ملي ايجاد خواهد شد.

رسول رضوي افزود: در حال حاضر سرمايه گذاران خارجي زيادي براي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس تمايل دارند كه ما از ميان آنها ناگزير به انتخاب هستيم.

وي كشورهاي چين، هند، تركيه، برزيل ، آلمان و انگليس را از جمله كشورهايي ذكر كرد كه تمايل به سرمايه گذاري در بخشهاي انرژي بر در اين منطقه هستند.

به گفته وي، شركت ويتول از انگليس داوطلب سرمايه گذاري براي ساخت دكلهاي حفاري موردنياز شركت نفت در اين منطقه مي باشد و شركت بزريلي CVRD نيز در بخش منگنز و منيزم داوطلب سرمايه گذاري در اين منطقه مي باشد.

رضوي افزود: يك شركت آلماني نيزداوطلب براي سرمايه گذاري در زمينه ساخت نيروگاه سه هزار مگاواتي بصورت BOO در اين مطقه مي باشد.

وي گفت: درمنطقه ويژه اقتصادي خليج فارس شركت آلومينيوم جنوب ايران براي توليد سالانه يك ميليون تن آلومينيوم سرمايه گذاري مي كند و نيز فولاد هرمزگان در فاز نخست 6/1 ميليون تن و در فاز دوم 5/1 ميليون تن فولاد توليد خواهد كرد كه هم اكنون LC براي آن با كشور ايتاليا گشايش يافته است.

رضوي ميزان سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس را در وضعيت كنوني براي توليد فولاد، آلومينيوم وايجاد نيروگاه را بالغ برپنج ميليارد دلار برشمرد و تصريح كرد: در فاز نخست سالانه دو ميليون تن فولاد توليد مي شود و در طي 30 ماه آينده به سه ميليون و 600 هزار تن فولاد دست خواهيم يافت.

به گفته وي، درطي برنامه چهارم توسعه با سرمايه گذاري ميزان توليد فولاد از مرز 23 الي 24 ميليون تن خواهد گذشت بشرط آنكه قوانين سيرنزولي را طي نكنند.

رضوي همچنين از ايجاد اسكله با ظرفيت 6 ميليون تن در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس توسط شركت هيونداي خبر داد و خاطر نشان كرد: در برنامه چهارم توسعه مبلغي معادل 9 ميليارد دلار براي اجراي امكانات زير بنايي در سواحل جنوبي ايران در نظر گرفته شده است كه ايجاد اسكله اي جديد با ظرفيت 9 تا 12 ميليون تن در برنامه پيش بيني شده است.

وي ميزان سرمايه گذاري در اين منطقه را در طي پنج سال آينده بالغ بر 7 ميليارد دلارذكر كرد و افزود: در حال حاضر 5/2 ميليارد دلار براي ايجاد نيروگاه، فولاد هرمزگان و فولاد اسار نهايي شده است.

رييس منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس با اشاره به ميزان اشتغالزايي در اين منطقه گفت: پيش بيني مي شود كه تا پنج سال آينده براي بالغ بر15 هزار نفراشتغالزايي شود.

گفتني است: منطقه ويژه اقتصادي صنايع و معادن در سال 76 با مصوبه مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت بطور رسمي در نزديكي بندرعباس به منظور سرمايه گذاري در بخشهاي صنايع انرژي بركشورو گشايش راههاي سريع براي سرمايه گذاري خارجي و داخلي آغاز بكار كرد.

اين منطقه با وسعت 2000 هكتاردر كنار دريا با دو خط آهن سراسري ايجاد شده كه با وجود نيروي انساني مطلوب مي تواند منطقه مناسبي براي سرمايه گذاري باشد كه اين منطقه در حال حاضر به منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس تغييرنام داده است.