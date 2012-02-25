دانشگاه آزاد در مجلس فراکسیون بدون تابلو داشت/ آموزش و پرورش در اولویت نبود

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه 22 از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی، جمعه شب میزبان "حمیدرضا حاجی بابایی" وزیر فعلی آموزش و پرورش و "علیرضا علی احمدی" وزیر سابق این وزارتخانه بود.

علی احمدی در بخشی از این برنامه در پاسخ به این پرسش که " آیا مجلس باید در برنامه ریزی های خاص وزارت آموزش و پرورش همچون تحقیقات تفکر محور یا تغییر ساعات آموزش و...وارد شود" گفت: این پرسش بیانگر این است که تعلیم و تربیت به تنهایی وظیفه آموزش و پرورش نیست بلکه کار ملی است که باید بخشی در قالب قانون، بخشی در تخصیص منابع و کار اجرایی و در دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شود.

امکانات مستقل تربیت بدنی برای آموزش و پرورش مهیا نمی شود

وی با اشاره به سخنان حاجی بابایی درباره افزایش امکانات ورزشی مدارس و توسعه ورزش در بین دانش آموزان گفت: در این خصوص من نیز در زمان دوران وزارت خودم احساس نیاز کردم اما دیدم که اولویت با ساخت مدرسه است و می دیدیم که نمی شود بودجه عمرانی را به افزایش امکانات ورزشی اختصاص داد چرا که هنوز در زمینه ساخت مدارس مشکلاتی وجود داشت.

وزیر سابق آموزش و پرورش افزود: به همین دلیل با سازمان تربیت بدنی وارد رایزنی شدیم که امکانات بلا استفاده خود را از صبح تا عصر در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند اما آنها خواهان بودجه ای در این زمینه از ما شدند که چون کسی در این میان نبود تا رایزنی های لازم را بین دو دستگاه انجام دهد این کار در دوره ما به ثمر نرسید.

علی احمدی تصریح کرد: این روش جدیدی که دکتر حاجی بابایی به آن اشاره کردند و طبق آن آموزش و پرورش به امکانات مستقل ورزشی مجهز می شود خوب است اما نیازهای آموزش و پرورش آنقدر وسیع است که تا سالهای دور به این امکانات دسترسی پیدا نمی کند.

ما هم در زمان خودمان برای سند تحول بنیادین تلاش کردیم

وزیر سابق آموزش و پرورش در بخشی دیگر از سخنان خود به اجرای سند تحول بنیادین اشاره کرد و افزود: باید سند تحولی به تمام بخش های آموزش عالی، فنی و حرفه ای تسری پیدا کند و صدا و سیما وظیفه دارد در این زمینه گفتمان سازی کند چرا که اجرای این سند به تنهایی از عهده آموزش و پرورش بر نمیاد.

وی ادامه داد: اگرچه آموزش و پرورش در این زمینه تلاش می کند همان طور که ما در زمان خود در این باره تلاش های زیادی کردیم اما هم اکنون باید در این زمینه فعالیت داشته باشند و کار را به آموزش و پرورش محول نکنند.

علی احمدی در پاسخ به این پرسش که " آیا مجلس در بحث آموزش عمومی وظیفه برنامه ریزی دارد یا اینکه باید تنها لوایح دولت را بررسی و به تصویب برساند" گفت: ضرورت حضور مجلس در ارائه طرح ها را قبول دارم و معتقدم که جای آن خالی است اما باید بگویم که مجلس هشتم آمادگی لازم را در این باره نداشت.

دانشگاه آزاد در مجلس فراکسیون بدون تابلو ایجاد کرده بود

وزیر سابق آموزش و پرورش افزود: یکی از علت های عدم آمادگی مجلس، موازی کاری آن با شورای عالی انقلاب فرهنگی بود؛ اگرچه این دو با هم تصمیم گرفته بودند که هر کدام زودتر وارد موضوعی شدند دیگری دخالت نکند اما این تصمیم مبنایی نیست.

وی تصریح کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات بدلیل اینکه دولت های گذشته تعامل مناسبی با دانشگاه آزاد اسلامی نداشتند و به همین دلیل دانشگاه آزاد فراکسیون بزرگی را در مجلس هشتم ایجاد کرده بود که اگرچه تابلو نداشت اما موجب شده بود که الویت کمیسیون آموزش و تحقیقات دانشگاه آزاد و دفاع از آن شود و به همین دلیل کمتر به مسائل آموزش و پرورش توجه می کردند.

نمایندگان نباید کار اقتصادی کنند

در ادامه این برنامه، حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش که " از دیروز که اسامی منتشر شده است مردم به این فکر می کنند که باید به چه کسانی رای دهند، شما چند شاخص در این باره عنوان کنید؟" گفت: مردم باید به کسانی رای دهند که منافع ملی و اقتدار ملی ملاکشان باشد و آن را در الویت اول خود قرار دهند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: نماینده مجلس باید تخصص لازم را در یک زمینه داشته باشد و آزمون خود را در حد وسع و حتی در منطقه انتخابیه خود پس داده باشد.

وی با بیان اینکه نماینده مردم باید از جنس آنها باشد، اظهار داشت: کسی که نماینده مردم می شود نباید کار اقتصادی کند، اگر کسی دنبال کار اقتصادی است نباید به مجلس وارد شود؛ باید کسی وارد مجلس شود که تمام وقت خود را در مجلس بگذراند؛ بنده در چهار دوره حضور در مجلس فقط به آن می پرداختم و فعالیت دیگری نداشتم.

نمایندگان باید در امور تخصصی کمیسیون کارشناس باشند

همچنین علی احمدی در این باره گفت: بنده تمام نکاتی را که دکتر حاجی بابایی عنوان کرده قبول دارم و معتقدم که نماینده مجلس باید اهل بصیرت باشد و سیاست و امور بین الملل را به خوبی بشناسد تا در زمان لازم در مقابل جریان فتنه و .... واکنش نشان دهد.

وزیر سابق آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه نماینده مجلس باید کارشناس باشد، گفت: من هنوز فراموش نمی کنم که برای تفهیم یک نکته به نمایندگان چقدر باید تلاش می کردم؛ به طور مثال برای قانون حذف کنکور که مجلس به آن تاکید داشت چقدر تلاش کردم تا به آنها بفهمانم که این قانون، آموزش و پرورش را به مدرسه کنکور تبدیل می کند.