تصویربرداری کمدی اجتماعی "طهران نو" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "طهران نو" به کارگردانی فرید سجادی حسینی و تهیه‌کنندگی علی تقی‌پور به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه تهران در 30 قسمت تولید می‌شود.

این سریال در ژانر کمدی درام که نگارش فیلمنامه آن توسط امید سهرابی و همراهی امیررضا طلاچیان به پایان رسیده است،‌ 17 آذرماه در تهران کلید خورد و پیش بینی می‌شود حدود پنج ماه دیگر تصویربرداری به طول بیانجامد.

دومین سریال سجادی حسینی پس از "بانو" روایت زندگی کیا مقدم است که پس از 12 سال دوری از وطن و شکست در زندگی زناشویی برای پیگیری کارهای شخصی به کشور باز می‌گردد ولی در همان بدو ورود با اتفاقی روبرو می شود که زندگی او و بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مهران احمدی، علی سرابی، هومن سیدی، بهروز شعیبی، شقایق دهقان، ندا مقصودی، سمیرا ذکایی، لیندا کیانی، گلاره عباسی، بهناز جعفری، آتنه فقیه نصیری، پوراندخت مهیمن، سوگل طهماسبی، بیژن افشار و الهام کردا بازیگرانی هستند که در "طهران نو" ایفای نقش می‌کنند.

تقی‌پور درباره "طهران نو" و کار در تلویزیون اظهار کرد: در تلویزیون ما معمولا ژانر مظلوم است. یعنی یک سریال در ژانری آغاز می‌شود اما به خاطر تغییر قصه ژانر هم دگرگون می‌شود اما نویسندگان ما کاملا به ژانر وفادار مانده‌اند. البته مبنای این سریال بیشتر درام است اما نوع روایت به گونه‌ای است که موقعیت شخصیت‌ها ما را به کمدی می‌رساند. در واقع "طهران نو" کمدی غم انگیز اشتباهات است.

وی همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های سریال را پرداختن به موضوع اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد و گفت: ما سعی کردیم در این سریال موضوع اصلاح الگوی مصرف را نه به شکل شعاری که به صورتی که در خود درام جای داشته باشد بگنجانیم و به نظرم در این راه موفق بوده‌ایم. مخاطب این سریال شاید با دیدنش اصلا ذهنش به سمت این عنوان نرود اما در بطن اثر پرداختن به این موضوع وجود دارد و از سمت تماشاگر دریافت می‌شود.

تهیه‌کننده این سریال افزود: مدتی بود که مایل بودم یک مجموعه تلویزیونی را تهیه کنم اما برای من قصه جایگاه مهمی داشت. به گمان من در تلویزیون روایت عنصر بسیار مهمی است و شخصا در سینما و تلویزیون به قصه اهمیت می‌دهم. شاید زودتر از اینها می‌توانستم مجموعه‌ای را تهیه کنم اما امیدوارم این صبرم در نهایت جواب داده باشد.

وی پیش از این علاوه‌بر تهیه کنندگی مجموعه تلویزیونی "دا"، فیلم سینمایی "خانه امن است" به کارگردانی ناصر رفائی و تله فیلم "پروانه‌ها" به کارگردانی همین کارگردان را نیز تهیه‌ کرده است.

دیگر عوامل سریال "طهران نو" عبارتند از دستیار اول و برنامه ریز: روزبه سجادی حسینی، مدیر تولید: جعفر عروجی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی، مدیر تصویربرداری: داوود امیری، عکاس: ناصر سجادی حسینی، صدابردار: فرزام منطقی، طراح گریم: امیر اسکندری، تدوین: روزبه فرازمند.