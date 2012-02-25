به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست نمایشنامه‌خوانی نمایشنام‌نویسان برجسته ایران و کشورهای عضو اکو با حضور نمایشنامه‌نویسان، کارگردانان و بازیگران شناخته شده تئاتر ایران در محل مؤسسه بین‌المللی اکو برگزار شد. این نشست اختصاص به خوانش اثری از علیرضا نادری داشت.



در ابتدای این نشست حجت‌اله ایوبی مدیرعامل مؤسسه بین‌المللی اکو در ایران به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های هنری مدنظر و همچنین جلسات نمایشنامه‌خوانی اکو پرداخت. وی در پایان سخنان خود حکم محمد حیدری به عنوان مشاور امور هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر مؤسسه اکو را به وی ارائه داد.



در ادامه این برنامه که اجرای آن بر عهده کیومرث مرادی بود، محمد چرمشیر از نمایشنامه‌نویسان با سابقه و برجسته ایران به ارائه سخنانی درباره علیرضا نادری و تأثیرگذاری وی بر نمایشنامه‌نویسی ایران پرداخت. وی یادآور شد: من و علیرضا نادری در طول یک سفر با هم دوست شدیم. خوشحالم که در کنار همکارانی چون علیرضا نادری، محمد رحمانیان، حمید امجد و همه آن‌هایی که دست به دست هم دادند تا جریان نمایشنامه‌نویسی ایران متوقف نشود، نوشتم.



چرمشیر ادامه داد: خوشحالم این دوستان سنگی را با همکاری هم گذاشتند که با وقار است و چشم‌انداز خوبی دارد. این نمایشنامه‌نویس برجسته تأکید کرد: نمایشنامه‌نویسی ایران به علیرضا نادری خیلی مدیون است و امیدوارم بخشی از دین‌اش را به زودی به این هنرمند تأثیرگذار ادا کند.



علیرضا نادری در بخش دیگری از نخستین نشست نمایشنامه‌خوانی اکو به خوانش جدیدترین اثر خود پرداخت که هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده بود. وی تأکید کرد: این نمایشنامه هنوز به پایان نرسیده و من آن را در خدمت عزیزانی می‌خوانم که به عنوان مخاطب نیستند بلکه نویسنده این اثر هستند و می‌توانند در نگارش آن به من کمک کنند. این اثر غوغای درونی من است.



بعد از خوانش اثر، محمد چرمشیر،‌ سیاوش تهمورث، حمیدرضا نعیمی و نغمه ثمینی به ارائه نظرات خود درباره این اثر پرداختند و آن را اثری قابل توجه در عرصه نمایشنامه‌خوانی ایران دانستند. در پایان این مراسم عکسی از علیرضا نادری با امضای هنرمندان شرکت کننده به او اهدا شد و حاضران در این نشست با هم عکس یادگاری گرفتند.



آزیتا حاجیان، مسعود رایگان، حسن پورشیرازی، هنگامه قاضیانی، محمدرضا خاکی، حسین مسافرآستانه، محمدامیر یاراحمدی، امیررضا کوهستانی، رضا گوران، نیمان دهقان، سلما سلامتی، بهروز بقایی، آروند دشت‌آرای، زهرا صبری، ندا هنگامی، رحمان سیفی‌آزاد، شهرام حقیقت‌دوست، سعید چنگیزیان، رضا ثروتی، سعید داخ، افروز فروزند، نرمین نظمی و مهین صدری از دیگر حاضران در این نشست بودند.