رادیو البرز رکوردار حضور و دریافت جایزه در جشنواره های رادیو شد

به گزارش خبرنگار مهر، رادیو البرز که زیر نظر معاونت صدا فعالیت می کند در جشنواره های اخیر رادیو توانست در رقابت با سایر شبکه های رادیویی عنوانهای برتر جشنواره ها را به خود اختصاص دهد.

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره های رادیو البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه سازان و هنرمندان رادیو البرز از جشنواره اقتصادی رادیو دست پر بازگشتند.

وی با اشاره به اهمیت این جشنواره در سال جهاد اقتصادی و منویات رهبری پیرامون مسائل اقتصادی این جشنواره را از جشنواره های مهم و موفق صدا دانست.

آناهیتا برزویی گفت: در جشنواره اقتصادی رادیو برنامه سازان و دست اندرکاران رادیو البرز موفق به کسب 6 رتبه برتر شدند.

وی ادامه داد: در این جشنواره حمید محمدی گوینده برتر، نوید دانشور گزارشگر برتر، گیتی محمدی تهیه کننده برتر، شیوا رمضانی نویسنده برتر، روزبه رضوی صدابردار برتر و امیر محمد صمصامی به عنوان کارشناس مجری برتر معرفی شدند.

جایزه اول جشنواره بین المللی 100 در دستان رادیو البرز

برزویی یادآور شد: در هشتمین جشنواره بین المللی 100 نیز الهه بیات تهیه کننده رادیو البرز توانست با ساخت برنامه "خانه ما" برنده جایزه اول جشنواره شود.

وی ادامه داد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در دبیرخانه دائمی جشنواره های رادیویی البرز تلاش می شود ضمن بهره گیری از هنر و خلاقیت در قالب صدا پیامهای مورد نظر به مخاطب منتقل شود.

برزویی موفقیتهای اخیر رادیو البرز در جشنواره های صدا را توجه ویژه مدیرکل رادیو البرز به حضور موفق و ارائه کارهای جدید به جشنواره ها و حمایت وی از برنامه سازان رادیو در البرز خواند.