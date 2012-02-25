216 شعبه در حوزه انتخابیه کاشمر آرای مردم را اخذ می کنند

محمدرضا دهباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کنترل جریان انتخابات جهت برگزاری انتخاباتی سالم و در شأن نظام از جمله وظایف هیئت بازرسی است، از شکل گرفتن ترکیب هیئت‌های بازرسی در شش شعبه فرعی خبر داد.

وی با اعلام اینکه تلاش همه مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخاباتی سالم است، اظهار داشت: قانون‌مداری، امانتداری و احترام به آراء مردم وظیفه همه ماست که نتیجه آن منجر به حضور پر شور و گسترده مردم می شود.

وی با اشاره به اینکه اهمیت برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به حدی است که حتی در سخت‌ترین شرایط هم باید برگزار شود، افزود: مایه افتخار ماست که از ابتدای انقلاب به طور میانگین هر سال و تاکنون 29 انتخابات را برگزار کرده‌ایم.

دهباشی با تأکید به سخنان رهبر معظم انقلاب که مسئولین لازم است از انتخابات به عنوان یک نعمت الهی پاسداری کنند، گفت: ایجاد فضای رقابتی سالم به دور از تخریب و تضعیف یکدیگر توسط کاندیداها و فراهم آوردن شرایط لازم جهت حضور پر شور مردم در پای صندوق‌های رأی از جمله وظایف مسئولان است.

وی با تأکید بر اینکه حضور حداکثری مردم منجر به مأیوس شدن دشمنان می‌شود، گفت: از رسانه ها انتظار می رود جهت مشارکت آگاهانه مردم بازویی توانمند برای مجریان انتخابات باشند.

دهباشی با اشاره به این‌که کاندیداها و حامیان آنها باید از بیان برخی سخنان بیهوده پرهیز کنند، افزود: کاندیداها باید با پرهیز از تهمت، تخریب و شایعه پراکنی نسبت به یکدیگر به بیان اهداف و استراتژی‌های خود در راستای توسعه منطقه بپردازند نه آن‌که هنوز به مجلس نرفته حرف از تعیین فرماندار بزنند زیرا طرح این مسائل سلامت انتخابات و مشارکت آگاهانه مردم را خدشه‌دار می‌کند.

وی بیان کرد: باید بیداری مردم و برپایی انتخابات سالم، هدف همه ما باشد و هر کس را مردم انتخاب کردند وظیفه مسئولان حمایت از اوست تا زمینه خدمت خالصانه به مردم و پیشرفت دیار ترشیز فراهم شود.