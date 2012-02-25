مدل خطر پذیری زلزله شهر مشهد تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور صبح شنبه در نشست روسای کارگروه های تخصصی 14 گانه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار امیدواری کرد: با توجه به اتمام فاز یک مطالعات پروژه با تامین اعتبارات مورد نیاز، مطالعات تکمیلی و فاز اجرایی طرح آغاز شود.

حسین پور در ادامه با اشاره به وقوع زمین لرزه نیشابور از همکاری تمامی دستگاه های بحران مدار استان برای خدمت رسانی و امداد به زلزله زدگان تقدیر کرد.

فرهنگ سازی بیمه همگانی منازل روستایی با جدیت دنبال می شود

وی گفت: همگانی شدن و فرهنگ سازی بیمه همگانی منازل روستایی و تسری آن به منازل شهری از جمله مواردی است که با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ارائه لایحه تشکیل صندوق بیمه همگانی کشور توسط رئیس جمهور در خرداد ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی را گام مهمی در این راستا دانست.

خراسان رضوی در سال جاری هر 1.5 روز شاهد یک حادثه طبیعی بود

وی در این جلسه ضمن تشریح موقعیت استان در زمینه حوادث مختلف، اظهار داشت: سال 90 سالی پر حادثه برای استان بود و به طور متوسط هر 1.5 روز شاهد یک حادثه از قبیل سیل، زلزله، تگرگ، آتش سوزی مراتع و طوفان بوده ایم.

وی افزود: این موضوع آمادگی بیشتر دستگاه های بحران مدار را می طلبد که باید با آمادگی و جدیت بیشتری در مواقع بحران وارد عمل شوند.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: باید در کنار طرح های جامع شهری یک مدل علمی طراحی و تدوین شود تا بتوان در شرایط بحرانی شاهد کاهش صدمات مالی و تلفات احتمالی بود.