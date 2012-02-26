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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۸

آیت الله علما:

مشارکت حداکثری در انتخابات وظیفه شرعی است

مشارکت حداکثری در انتخابات وظیفه شرعی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمانشاه گفت: مشارکت حداکثری در انتخابات وظیفه شرعی تک تک مردم استان کرمانشاه و ملت ایران است.

آیت الله مصطفی علما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر با دقت تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی را بررسی کنیم متوجه حضور مردم و حمایت های این ملت خواهیم بود و این مطلب را به طور آشکار و ملموس درک می کنیم که این مردم همیشه پشتیبان و حامی انقلاب بوده و هستند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: جوانان عزیزی که با خون خود حمایت از انقلاب اسلامی و این آب و خاک را ثابت کردند و مهر تایید این سند را با نثار خون پاک خود ممهور کردند، بارزترین مثال و نمونه این پشتیبانی بودند.

وی افزود: باید سعی کنیم درانتخاب خود فرد اصلح، سالم و شایسته را مد نظرداشته باشیم تا مجلسی کارآمد برای توسعه و آبادانی هرچه بهتر استان و منطقه داشته باشیم.

آیت الله علما افزود: مردم انقلابی استان کرمانشاه بار دیگر با حضور حداکثری خود نشان خواهند داد که در پیروی از آرمان های امام خمینی(ره) و رهبرمعظم انقلاب اسلامی ذره ای تعلل نخواهند داشت.

امام جمعه استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر اهمیت انتخابات پیش رو در تعیین سرنوشت کشور، افزود: انتخابات پیش رو میدان نشان دادن قدرت نظام است و مردم عزیز استان کرمانشاه نیز مانند دیگر هموطنان خود در دیگر نقاط کشور عزیزمان با علاقه و شور خود بار دیگر با ثبات در این حرکت ملی شرکت می کنند.

کد مطلب 1542729

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