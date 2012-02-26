تصاویر شبیه ترین مناطق زمین به سیاره های فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا باور دارد برای رفتن به فضا باید ابتدا در زمین تمرین کرد. این ایده ای است که در پس برنامه "آنالوگ زمینی" ناسا نهفته است برنامه ای که در آن انسانها، ایده ها و فناوری ها در غیر قابل سکونت ترین نقاط سیاره زمین مورد آزمایش قرار می گیرند. یافتن نقاطی زمینی که از تشابه های فیزیکی با نقاط فضایی برخوردار است کار ساده ای نیست، اما ناسا بیابانها، آتشفشانها، مناطق قطبی، دریاچه ها و اقیانوسهایی را برای آزمودن تمامی زوایای اکتشافات آینده انتخاب کرده است.

مریخ در کانادا

پروژه "مریخ هاگتون" به آزمودن تجهیزات و افرادی که خود را برای اکتشافات مریخی آماده می کنند، در مکانی راحتتر از مریخ می آزماید. جزیره "دوون" در کانادا بزرگترین جزیر غیر قابل سکونت بر روی زمین است و حفره ای به نام "هاگتون" درون آن واقع شده است. این حفره 19 کیلومتری در حدود 23 میلیون سال پیش در اثر برخورد یک شهابسنگ به وجود آمده است.

ساختار قطبی و بیابانی این منطقه، ویژگی های زمین شناختی و خواص بیولوژیکی آن دیدگاهی بی نظیر درباره تکامل احتمالی مریخ را در بر خواهد داشت، به ویژه تاریخ آب و اقلیم گذشته مریخ، تاثیر برخوردها بر روی زمین و دیگر سیاره ها و احتمالات و محدودیتهای وجود حیات در محیطهای خشن از جمله موضوعاتی هستند که در این منطقه قابل مطالعه هستند.

با وجود اینکه هیچ محیطی نمی تواند به اندازه مریخ ناخوشایند باشد و از شرایط غیر قابل تحملی مانند درجه حرارت، خشکی، فشار پایین و تشعشعات شدید کیهانی برخوردار باشد، این بیابان قطبی نزدیکترین نمونه ای است که دانشمندان برای بازسازی شرایط مریخ به آن دست پیدا کرده اند.

خانه ای در بیابان

مطالعات فناوری و تحقیقات بیابانی یا D-RATS بر روی انسان و سیستمهای روباتیک در بیابان آریزونا متمرکز شده است. خشکی و غبارآلودگی به همراه درجه حرارت بالا این منطقه را به مکانی مناسب برای آزمودن کاوشگرها و واحدهای مسکونی فضایی تبدیل کرده است که به تدریج بر روی دیگر سیاره ها برپا خواهند شد.

انجام این آزمایشها از سال 1998 آغاز شده است و سال گذشته نیز تجهیزاتی مانند تراکتور فضایی برای رانندگی بر روی سطح سیاره ها، یک سیستم کاوشگر روباتیک، محل سکونت فضانوردان، لباسهای فضایی و سیستمهای ارتباطاتی اعماق فضا مورد آزمایش قرار گرفتند.

یکی از مشهور ترین تجهیزات آزموده شده در این بیابان نقلیه اکتشاف فضایی است، خودرویی تبدیل شونده که می تواند برای پرواز آزادانه در میان فضا تغییر شکل دهد. این نقلیه دو سرنشینه بوده و در حالتی که بر روی سطح سیاره حرکت کند از 12 چرخ استفاده خواهد کرد.

زمین شناسی آتشفشان در هاوایی

هاوایی بر خلاف تصور توریستهایی که هر سال سواحل آن را در اشغال خود در می آورند، منطقه ای کاملا خشن است، به ویژه در اطراف کوهستان "مائونا کی"، آتشفشانی دورافتاده و سرد در جزیره بزرگ هاوایی که در شیب پایینی آن ناسا و شریکان بین المللی اش در حال توسعه تجهیزات اکتشافات فضایی آینده هستند. محققان در این منطقه در جستجوی شیوه هایی برای کشف، استخراج، ذخیره و بهره برداری از مواد معدنی و فلزات موجود در آب یخ زده در محیطهایی مانند ماه و یا سیاره ها هستند.

منشا حیات در دریاچه منجمد فرازمینی

ناسا به همراه سازمانهای بین المللی برای یافتن منشا حیات میکروبی در آبها به اعماق آبهای دریاچه پاویلیون در بریتیش کلمبیای کانادا رو آروده اند. زیست اخترشناسان در تلاشند کشفیات به دست آمده در این پروژه را به تحقیقات خود برای یافتن حیات در سامانه خورشیدی انطباق دهند. در این دریاچه محققان از زیردریایی DeepWorker برای شبیه سازی ماموریتهای روباتیک در سیارکهای نزدیک به زمین استفاده می کنند، در چنین ماموریتهایی شرایطی مانند تاخیرهای ارتباطاتی شبیه سازی می شوند.

عملیات نهایت اقیانوس

زندگی در اعماق اقیانوس در فلوریدا می تواند شیوه ای مناسب برای شبیه سازی شیوه زندگی در ایستگاه فضایی بین المللی باشد، دست کم ناسا اینطور فکر می کند. "آکواریس" تنها سکونتگاه و لابراتوار زیر آبی در جهان است که در عمق 5.6 کیلومتری از سواحل "کی لارگو" ساخته شده است.

ماموریتهای طولانی مدت در این لابراتوار که می توانند برای سه هفته ادامه داشته باشند به فضانوردان کمک می کنند که زندگی در یک فضاپیما و انجام ماموریتهای فضایی و راهپیمایی های فضایی را در زیر آب و در کاوشگرهایی ویژه تجربه کنند. قرار است در تابستان امسال نیز آزمایشی برای شبیه سازی یک ماموریت در سیارکها آغاز شود.

مطالعه بر روی سلفور قمرهای مشتری

فواره های سولفوری در جزیره "السمر" در شمال حفره "هاگتون" منطقه ای مناسب برای آماده سازی مطالعات زمین شناسانه بر روی قمرهای مشتری است. انجمن سیاره شناسی آمریکا بودجه پروژه مطالعاتی را در این منطقه تامین کرده اند تا درباره ویژگی های زیستی، زمینی و شیمیایی این فواره ها اطلاعاتی به دست بیاورند. این پدیده بر روی زمین نیز بی نظیر است، آب روی زمین و یا لایه های یخی جاری شده و یا درون آنها نفوذ می کند و سولفور، گچ و کلسیت از آب به بیرون تراوش می کنند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، در همین زمان گاز سولفید هیدروژن در هوا منتشر می شود. رسوبات تراوش شده بر روی لایه های یخی و زمین رنگ داده و نشانه های زمینی مشهوری از خود به جا می گذارند. شیمی غیرعادی این پدیده در ترکیب با محیط فوق سرد و خشک، این فواره ها را به نمونه ای آزمایشی مناسبی برای مطالعه بر مناطق گرمابی در زیر لایه های یخی مریخ و قمر اروپا تبدیل کرده است.