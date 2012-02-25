کاهش خطر سکته مغزی با مصرف مداوم مرکبات

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی نورویچ در دانشگاه آنگلیای شرقی با مطالعه روی رفتار غذایی حدود 70 هزار زن به مدت 14 سال به بررسی نقش و فواید مصرف "فلاونوئیدها"، ترکیبات حاضر در گیاهان، سبزیجات و میوه تازه و شکلات تلخ پرداختند.

نتایج این بررسیها نشان داد که مصرف بسیاری از فلاونوئیدهای حاضر در بسیاری از خوراکیها هیچ مزیت حائز اهمیتی را نشان نداد اما فلاونوئیدهای پرتقال و گریپ فروت در زنان یک کاهش 19 درصدی خطر سکته مغزی را به ثبت رساند.

براساس گزارش نیوزفود، این محققان در این خصوص توضیح دادند: "خوراکیهایی که محتوی ویتامین C هستند خطر سکته مغزی را کاهش می دهد. فلاونوئیدها برای عملکرد رگهای خونی مناسب هستند و یک اثر ضد التهابی دارند."

این دانشمندان به زنان توصیه کردند که پرتقال، گریپ فروت و سایر مرکبات را به صورت طبیعی مصرف کرده و از نوشیدن آب میوه های صنعتی که می توانند محتوی سطوح بالای قند باشند اجتناب کنند.

