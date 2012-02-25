  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

کاهش خطر سکته مغزی با مصرف مداوم مرکبات

کاهش خطر سکته مغزی با مصرف مداوم مرکبات

گروهی از دانشمندان انگلیسی در بررسیهای خود نشان دادند که مصرف مداوم مرکبات قادر است خطر سکته مغزی در زنان را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی نورویچ در دانشگاه آنگلیای شرقی با مطالعه روی رفتار غذایی حدود 70 هزار زن به مدت 14 سال به بررسی نقش و فواید مصرف "فلاونوئیدها"، ترکیبات حاضر در گیاهان، سبزیجات و میوه تازه و شکلات تلخ پرداختند.

نتایج این بررسیها نشان داد که مصرف بسیاری از فلاونوئیدهای حاضر در بسیاری از خوراکیها هیچ مزیت حائز اهمیتی را نشان نداد اما فلاونوئیدهای پرتقال و گریپ فروت در زنان یک کاهش 19 درصدی خطر سکته مغزی را به ثبت رساند.

براساس گزارش نیوزفود، این محققان در این خصوص توضیح دادند: "خوراکیهایی که محتوی ویتامین C هستند خطر سکته مغزی را کاهش می دهد. فلاونوئیدها برای عملکرد رگهای خونی مناسب هستند و یک اثر ضد التهابی دارند."

این دانشمندان به زنان توصیه کردند که پرتقال، گریپ فروت و سایر مرکبات را به صورت طبیعی مصرف کرده و از نوشیدن آب میوه های صنعتی که می توانند محتوی سطوح بالای قند باشند اجتناب کنند.
 

کد مطلب 1542733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها