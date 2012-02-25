مجلس مقتدر با نماینده اصلح شکل می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح شنبه در شورای اداری پست استان افزود: دشمن می خواهد حضور مردم در انتخابات حداقلی باشد ولی ما طبق فرمایشات مقام معظم رهبری با صلابت تر از گذشته در انتخابات پیش رو شرکت فعالانه و مؤثر داشته و استحکام نظام را با حضور گسترده معنی می بخشیم.

جمشیدی با اشاره به نامه رئیس ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور مجوز برای استفاده کاندیداهای مجلس از شبکه پستی برای اطلاع رسانی و تبلیغات، افزایش روزافزون توانمندیهای پست در این زمینه را ستود.

وی افزود: فکر و اندیشه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان در حال صدور است.

جمشیدی دو علت اساسی توفیق سیری ناپذیر از این اندیشه های ناب را تنوع طلبی انسان و سرعت تکنولوژی ذکر کرد.

شعبانعلی خزایی مدیرکل پست استان گلستان با اشاره به تواناییهای بانک اطلاعاتی کد پستی 10 رقمی، سرویس پست جواب قبول و سایر خدمات پستی در جهت تبلیغات و اطلاع رسانی گفت: ما تنها سازمانی هستیم که در این عرصه با عنایت به مجوزهای موجود می توانیم به فعالیت بپردازم و باید از این فرصت استفاده کرده و تواما در راه اعتلای نظام و سازمانمان گامهای مؤثری برداریم.