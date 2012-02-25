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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

تنیس روی آسیا - ماکائو/

مردان و زنان ایران در رده‌های نهم و پانزدهم ایستادند

مردان و زنان ایران در رده‌های نهم و پانزدهم ایستادند

تیم‌های ملی تنیس روی میز مردان و زنان ایران در بخش تیمی بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده‌های نهم و پانزدهم قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که در ماکائو جریان دارد، امروز شنبه تیم ملی مردان ایران برای کسب عنوان نهمی به مصاف اندونزی رفت و با پیروزی 3 بر صفر برابر این تیم موفق به کسب این عنوان شد. ایران در دوره پیشین مسابقات تنیس قهرمانی آسیا که در لاکنو هند برگزار شد نیز صاحب جایگاه نهم شده بود.

در بخش بانوان بیستمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا نیز امروز تیم ملی بانوان ایران با نتیجه 3 بر صفر مغلوب مغولستان شد و در رده پانزدهم قرار گرفت. این نخستین حضور آسیایی تیم ملی بانوان ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. بانوان ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دو دوره حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را تجربه کرده بودند.

بیستمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای دوبل و انفرادی در ماکائو پیگیری خواهد شد.  

کد مطلب 1542736

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