بروجرد سراسر شوق حضور/ تبلیغات انتخاباتی پرشورتر از دوره های قبل

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 16 نامزد انتخاباتی در بروجرد برای به دست آوردن دو کرسی مجلس با یکدیگر به رقابت پرداخته اند.

آزاده احمدوند، علاءالدین بروجردی، بهرام بیرانوند، محمدرضا جابری انصاری، محسن داوری مقدم، همایون صادقی، ابراهیم صارمی، مرتضی گودرزی، محمود گودرزی، هادی گودرزی، هوشنگ گودرزی، هادی مقدسی، فاطمه مقصودی، عبدالرضا میناگر، عباس یاراحمدی و سید محسن یحیوی اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در این حوزه انتخابیه هستند.

در دو روز گذشته هریک از نامزدهای انتخاباتی با شیوه های مختلف تبلیغی در شهر تبلیغات رسمی خود را آغاز کرده اند. نصب پوستر، بنر، تراکت و... شیوه های تبلیغاتی مرسوم بوده که نامزدها برای معرفی هرچه بیشتر خود به مردم از آن استفاده می کنند.

این روزها شهر بروجرد در سیطره تبلیغات وسیع انتخاباتی نامزدهای نهمین دوره مجلس قرار گرفته است به طوریکه بروجرد حال و هوای دیگری توام با شور و نشاط انتخاباتی گرفته است.

در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابت بین نامزدها در بروجرد با دوره های قبل متفاوت بوده و رقابت تنگاتنگی در جریان است و همین امر شور انتخاباتی را در این شهرستان استان مضاعف کرده است.

بروجردی: ضرورت حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات

علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت انتخابات مجلس اشاره کرد و بیان داشت: نقش مجلس شورای اسلامی در کشورمان یک نقش اساسی و بی بدیل است.

وی با اشاره به معیارهای انتخاب یک کاندیدای اصلح، اظهار داشت: نماینده مردم در مجلس باید انقلابی، کاردان و با تجربه باشد تا محکم و استوار از منافع ملی در برابر استکبار جهانی دفاع کرده و دولت را ملزم به اجرای تصمیمات اتخاذ شده کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت مردم به حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، افزود: ما محکم و استوار در محضر مردم خواهیم بود تا در روز 12 اسفند در معرض تصمیم گیری آنها قرار بگیریم و هر تصمیمی که بگیرند ما به آن افتخار می کنیم.

بهرام بیرانوند: مشارکت مردم خنثی کننده توطئه های دشمنان است

بهرام بیرانوند دیگر کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان نیز در این رابطه به مهر گفت: با توجه به شرایط خاص کنونی در کشور دشمنان می خواهند هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی فشارهایی بر روی مردم وارد کنند و با تحریمهای مختلف میزان اعتقاد مردم را به جمهوری اسلامی ایران محک بزنند که چه مقدار این تحریمها در نظر مردم تاثیر گذار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات صحنه نشان دادن علاقمندی مردم به نظام و انقلاب، افزود: با حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی تمام توطئه های دشمنان خنثی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس کارآمد در گرو انتخاب کاندیدای اصلح است، تصریح کرد: مردم باید با مرور منویات مقام معظم رهبری برای انتخاب فرد مورد نظر خود به عنوان نماینده اصلح با شناخت کافی عمل کنند.

بیرانوند گفت: به صرف شعار نمی شود کار کرد و از مردم رای گرفت بلکه باید با عمل، خود را به مردم ثابت کرد.

یحیوی: ضرورت هوشیاری ملت در میدان انتخابات مجلس

سید محسن یحیوی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین نیز در این رابطه به اهمیت حضور و مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران با همه دستاوردهایش رایگان به دست نیامده بلکه با دادن خون صدها شهید و فداکاری و ایثار جانبازان و آزادگان به دست آمده است.

وی تصریح کرد: با ایجاد موج بیداری اسلامی در منطقه و جهان آثار جهانی انقلاب ما در دنیا آشکار شده و قیمت آن کم نیست و بر ماست که این انقلاب را با رعایت اصول حفظ و به سرانجام برسانیم.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر هوشیاری ملت در میدان انتخابات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز شناخت دشمن به راحتی صورت نمی گیرد چرا که دشمن در لباس میش چون گرگ انقلاب ما را هدف قرار داده است.

یحیوی در پایان تاکید کرد: مردم باید در روز 12 اسفند حضوری یکپارچه در پای صندوقهای رای داشته باشند تا بتوانند انتخابی شایسته و نماینده ای اصلح به مجلس معرفی کنند.

مقدسی: مردم بهترین ها را به مجلس می فرستند

هادی مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت انتخاب کاندیدای اصلح اظهار داشت: مردم باید به کسانی رای بدهند که ذره ای تعلق به دنیا نداشته باشند.

وی ضمن دعوت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: من به بصیرت و آگاهی مردم ایمان دارم که در این دوره نهایت دقت را به عمل آورده و با شعور سیاسی خود بهترین ها را به مجلس شورای اسلامی می فرستند.

فضای انتخاباتی در بروجرد آرام و مطلوب است

حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد نیز در این رابطه با اشاره به انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: پیش بینی می شود امسال مردم در انتخابات حضوری حداکثری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ایام تبلیغات انتخاباتی، اظهار داشت: شیوه تبلیغات انتخاباتی باید اسلامی و اخلاقی باشد و کاندیداها باید به دور از تخریب رقبا، توانمندیهای خود را بیان کنند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شرایط و فضای انتخاباتی در این شهرستان آرام و مطلوب است.

سجاد معین ادامه داد: با وجود لغو رایانه ای برگزار شدن انتخابات در بروجرد، ما آمادگی کامل و لازم را برای اجرای انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی داریم.

وی همچنین با اشاره به تشدید نظارتها در آستانه انتخابات به ویژه در زمینه تبلیغات انتخاباتی، عنوان کرد: انتظار می رود کاندیداها در مدت زمان تبلیغات رعایت اخلاق اسلامی را داشته باشند تا جو تبلیغاتی آرامی در شهر برقرار شود.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد به تمهیدات اندیشیده شده برای انتخابات اشاره کرد و گفت: بیش از 200 شعبه اخذ رای در سطح شهرستان بروجرد برای اخذ رای مردم فعالیت خواهند کرد.

معین با دعوت آحاد مردم به حضور در انتخابات، ادامه داد: ملت ایران با حضور گسترده در انتخابات مجلس وحدت و قدرت خود را به جهانیان نشان خواهد داد چرا که دشمن سعی دارد از انتخابات به عنوان عامل تفرق و تشتت استفاده کند.

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گزارش: کلثوم دلیران