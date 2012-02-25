ایران در مسابقات اسکی قهرمانی آسیا با 10 مدال طلا خوش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، اسکی بازان ایرانی در بیست و یکمین دوره مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا که در پیست بین المللی اسکی دیزین برگزار شد، موفق به کسب 10طلا،10 نقره و هفت برنز شدند.

در این دوره از مسابقات 28 تیم از 10 کشور آسیایی حضور داشتند که ایران به دلیل میزبان بودن تا 30 اسکی باز برای این دوره از مسابقات معرفی کرده بود که تیم های منتخب استان البرز، تهران و تیم ملی ایران حضور داشتند.

اسکی بازان در بیست و یکمین دوره مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا در رشته های مارپیچ بزرگ و کوچک سوپر کمبینه، مارپیچ سرعت سوپر جی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

آیین اختتامیه این مسابقات در هتل گاجره منطقه دیزین برگزار شد که تیم و اسکی بازان برتر معرفی شدند که تیم های کره جنوبی با چهار مدال طلا مقام دوم و اسکی بازان قزاقستانی با دو طلا، یک نقره و یک برنز مقام سوم را از آن خود کردند.

مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا را 40 داور ایرانی با حضور تنها ناظر فدراسیون جهانی قضاوت کردند.





رئیس فدراسیون اسکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ایران در این دور از مسابقات به خوبی توانست ظاهر شود.

عیسی ساوه شمشکی گفت: سطح مسابقات اسکی قهرمانی جوانان آسیا با شرکت تیم های مطرح مختلف آسیایی بسیار خوب بود که تیم های شرکت کننده در شرایطی کاملاً جوانمرادنه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی گفت: ایران اولین میزبانی مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا را تجربه کرد که مسابقات به خوبی برگزار شد.

رئیس فدراسیون اسکی افزود: متاسفانه ماشین برف ساز نداریم که در فصولی که برف نیست برف مورد نیاز را تامین کنیم و هم اکنون پیست های اسکی ایران همانند زمین فوتبال بدون چمن می مانند.





وی گفت: تمام هزینه و تجهیزات اسکی بازان تیم ملی توسط فدراسیون تامین می شود و تلاشمان این است که یک مکان ثابت را برای تمرین اسکی بازان فراهم کنیم.

نماینده فدراسیون جهانی اسکی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، پیشرفت اسکی ایران را وابسته به هزینه و بودجه بیشتر عنوان کرد و اظهار داشت: اگر ایران در زمینه اسکی هزینه خوبی کند پیشرفت خواهد کرد به دلیل اینکه ایران ورزشکارهای با پتانسیل بالا را در اختیار دارد که اگر حمایت شوند پیشرفت خوبی خواهند کرد.

فرانسوا رویاس افزود: ایران ورزشکار و مربیان بسیار خوبی در رشته ورزشی اسکی دارد و این امر را در اولین سفر خود به ایران متوجه شدم.

در بخش رشته ترکیبی مارپیچ سرعت و مارپیچ کوچک و در رده سنی 17 تا 19 سال گروهسنی جوانان، سید مرتضی جعفری مقام نخست، مهدی سولقانی مقام دوم و "برونف" ازازبکستان مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را کسب کردند.

در رده سنی 15 تا 17 سالگروه سنی جوانان نیز نیما بهاء به مقام نخست دست یافت و دانیال خرمی و سپهر شمشکی عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی 17 تا 19 سال و در گروه بانوان، فروغ عباسی مقام نخست، آکسانا زوبا ازازبکستان مقام دوم و سینا اترولوا از قزاقستان مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

همچنین در رده سنی 15 تا 17 سال درگروه بانوان، یون ریکو از کره جنوبی به مقام نخست، نجمه زالی به مقام دوم و سونیا ساوجی به مقام سوم دست یافتند.

فدراسیون اسکی حمایتی از ورزشکاران نمی کند/ 5 میلیون تومان هزینه اسکی در سال

یکی از ورزشکاران اسکی باز استان البرز گفت: فدراسیون اسکی و همچنین هئیت اسکی استان البرز هیچ حمایتی از ما نمی کند.

سید مرتضی جعفری

سید مرتضی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر یک پیست تخصصی در ایران وجود ندارد و برای تمرین باید در شهرهای مختلف کشور را که برف دارند جستجو کنیم تا مکان مناسب را برای تمرین پیدا کنیم.



وی ادامه داد: کل تمرین مفید ما در طول سال یک ماه و نیم است در صورتی که ورزشکاران کشورهای دیگر کل سال را تمرین می کنند.



وی افزود: برف های تمرین اسکی خیلی نرم است و اصلاً برای تمرین مناسب نیست ولی کشورهای دیگر پیست های مخصوص با برف های کوبیده شده و آماده دارند.



5 میلیون تومان هزینه اسکی در سال می شود



این ورزشکار البرزی از هزینه بالای این رشته ورزشی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر تمام هزینه های این رشته ورزشی که پنج میلیون تومان در سال است بر عهده خودمان است و هیچ مسئولی کمک نمی کند.



وی ادامه داد: تجهیزات و وسایل اسکی بالا رفته به عنوان مثال خرید کفش اسکی حداقل 700 هزار تومان هزینه دارد.



این ورزشکار البرزی با اشاره به اینکه حدود 15 سال به علاقه به ورزش اسکی پرداخته است، اظهار داشت: اسکی ایران در سطح جهانی جایگاه خوبی ندارد و از کشورهایی همچون ژاپن نیز عقب تر است.

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گزارش: مهدی دهقان

